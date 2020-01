‘Wachttijd dure medicijnen loopt op door moeizame onderhandelingen’

Patiënten in Nederland moeten langer wachten op nieuwe, dure medicijnen tegen kanker en enkele zeldzame aandoeningen, zoals de spierziekte SMA. De gemiddelde tijd die verstrijkt tussen de goedkeuring en de vergoeding van 26 onderzochte medicijnen is 326 dagen, meldt Het Financieele Dagblad maandag op basis van eigen onderzoek.

De krant onderzocht 26 geneesmiddelen met een prijs van 50.000 euro of meer per patiënt per jaar waarvoor sinds 2015 de zogenoemde Sluisprocedure moet worden doorlopen. Dat betekent dat niet de zorgverzekeraars maar de minister van Volksgezondheid de prijsonderhandelingen met de fabrikanten doet. Deze gesprekken verlopen moeizaam omdat fabrikanten een hoge prijs voor hun medicijnen willen en de minister juist kosten wil drukken.

410 dagen

De criteria voor de Sluisprocedure zijn sinds 2018 door minister Bruno Bruins (Volksgezondheid, VVD) aangescherpt, waardoor meer geneesmiddelen hieronder vallen. Van negen nieuwe geneesmiddelen waarover sinds 2018 wordt onderhandeld, is de gemiddelde wachttijd 410 dagen. Over vier van de negen nieuwe medicijnen worden momenteel nog steeds gesprekken gevoerd, waardoor de gemiddelde wachttijd nog zal oplopen.

Een voorbeeld is het medicijn Spinraza dat werkt tegen bepaalde vormen van de spierziekte SMA, waarvan vorig jaar bekend werd dat het waarschijnlijk in basispakket komt. De onderhandelingen over Spinraza begonnen in 2017 en duren al 430 dagen. Over Yescarta, een celtherapie die ingezet kan worden bij mensen met lymfeklierkanker, wordt het langst onderhandeld. De gesprekken duren tot nu toe 555 dagen.