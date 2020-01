Vroegbloeier Kobe Bryant ontsteeg het basketbalveld

De basketballer Kobe Bryant bij karakteristieke actie in 2008 en als vader in 2014 met zijn zondag eveneens verongelukte dochter Gianna Maria-Onore.

‘Onwerkelijk.” „Is dit een grap?” „In godsnaam: nee!” In de Verenigde Staten waren de eerste reacties op de dood van voormalig sterbasketballer Kobe Bryant vooral vol ongeloof.

De 41-jarige oud-speler van de LA Lakers was zondag per helikopter op weg naar een basketbalwedstrijd waar hij zijn dertienjarige dochter Gigi zou coachen, toen het toestel neerstortte. Zijn dochter, een ploeggenootje, haar vader en de vijf andere inzittenden zijn eveneens omgekomen. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het was erg mistig rond Calabasas, Californië, waar Bryants privéhelikopter, een Sikorsky S-76, om kwart voor tien ’s ochtends lokale tijd verongelukte.

Op Amerikaanse tv-kanalen was zondagmiddag en -avond niets anders te zien dan met de telelens geschoten beelden van de rokende resten op de rampplek en archiefmateriaal van Bryants topwedstrijden. Er viel niets anders te horen dan loftuitingen aan het adres van de man die twintig jaar lang voor de LA Lakers speelde, achttien keer in het All-Star Team werd gekozen, vijfmaal nationaal kampioen werd en twee keer met het Amerikaanse team de olympische titel won.

Het coronavirus met de vijfde besmette Amerikaan en het impeachmentproces en voor president Trump belastende video-opnamen moesten plaatsmaken voor berichtgeving over een sportheld die ook na zijn afscheid in 2016 een icoon is gebleven. „Kobe was een legende op het basketbalveld en was net begonnen aan wat een even betekenisvolle tweede akte zou zijn geworden”, twitterde oud-president Obama.

Bryant was de afgelopen jaren druk met de productie van een podcast (The Punies), een kanaal voor inspiratiefilmpjes (Musecage) en een kinderboekenreeks (The Wizenard Series) die moet worden opgevat als een kruising „van Harry Potter en de Olympische Spelen”, aldus Bryant in Sports Illustrated in 2018. Hij had op dat moment al een Oscar gewonnen voor een korte animatiefilm, Dear Basketball, waarin hij afscheid nam van de sport (en de bal) die hem groot had gemaakt. „Ik zal altijd het jongetje blijven dat een opgerolde bol sokken in de vuilnisbak mikte”, zegt hij daarin.

‘Slechts’ 1.98 meter

Bryant, in 1978 geboren in Philadelphia, zoon van een vader die ook in de NBA had gespeeld, was een vroegbloeier in het basketbal. Hij ging direct van de middelbare school naar de NBA, de hoogste competitie. Toen hij in 1996 zijn eerste wedstrijd speelde voor de Lakers, was hij de tot dan toe jongste NBA-speler ooit.

Hij werd al snel gezien als opvolger van de gouden generatie met Magic Johnson en Michael Jordan. Vooral met die laatste werd Bryant vaak vergeleken: allebei bepaald geen reuzen (1,98 meter), beweeglijk, dodelijk effectief en begiftigd met een grote sprongkracht. Waar Bryant in uitblonk: een killersmentaliteit.

In een filmpje met zijn iconische momenten is een actie te zien waarbij Bryant bij de basket van de tegenstander de bal verspeelt en vervolgens op volle snelheid de uitgebroken aanvaller inhaalt en op het laatste moment diens schot bij zijn eigen basket onderschept.

Bryant ontsteeg het basketbalveld al toen hij nog maar net in competitie was. Hij zou als sportheld cameo’s krijgen in tal van tv-series. In een aflevering van de comedyserie Modern Family bezoeken de Dunphy’s een wedstrijd van de Lakers. Daar staat Bryant zich op te warmen. Helemaal wild roept de familie zijn naam. „Wat kan ik voor jullie doen”, vraagt hij. Ze hadden geen reactie verwacht en vader Phil Dunphy stamelt: „Vind je het leuk een basketballer te zijn?”

In 2009 zien we hem in een clip voor het nummer Bug A Boo van Destiny’s Child, de toenmalige band van Beyoncé. Als de drie zangeressen een kleedkamer binnenlopen, is Bryant een van de sporters die zich daarin omkleden.

Op zijn 24ste werd hij gearresteerd om een beschuldiging van verkrachting. Nadat hij eerst ontkende seks met de vrouw in kwestie te hebben had gehad, moest hij onder druk van forensisch bewijs toegeven dat het wel zo was. De getrouwde Bryant hield vol dat de seks met wederzijdse instemming was voorgevallen.

Aangezien de vrouw in kwestie haar medewerking introk, moest de openbaar aanklager het proces staken. De vrouw voerde wel een civiele procedure tegen Bryant, die uiteindelijk werd geschikt. Bryant bekende geen schuld.

In een verklaring, waarin hij schreef dat de vrouw geen geld van hem had gekregen, bood hij haar, haar familie en zijn eigen vrouw excuses aan. „Hoewel ik dacht dat onze ontmoeting met wederzijds goedvinden was gebeurd, zie ik nu in dat zij hier anders tegenaan kijkt.”

81 punten in één duel

Die verklaring is uit 2005. Een jaar later zou Bryant 81 punten in één wedstrijd maken. Alleen Wilt Chamberlain, een 2,16 meter lange reus, maakte in 1962 meer punten. In 2009 en 2010 werden de Lakers kampioen. In 2008 en 2012 leidde hij de VS naar olympisch goud.

Op 14 april 2016 speelde hij zijn laatste wedstrijd. Hij maakte 60 punten, een aantal dat hij in zijn afscheidspraatje relativeerde. „Twintig jaar lang hebben mijn medespelers me onder de basket toegebruld dat ik moest overspelen. Dit is de eerste wedstrijd dat ze tegen me riepen: niet passen! Niet passen!”

Juist dit weekend werd Bryant gepasseerd door een andere basketballegende op de topscorerslijst aller tijden. LeBron James, ook een speler van de LA Lakers, bereikte zaterdag de derde plek op die lijst met een totaal van 33.655 punten, twaalf meer dan Bryant. „Veel respect mijn broeder”, schreef Bryant zaterdag nog op Twitter aan James.