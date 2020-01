‘Bolton: Trump koppelde hulp aan Oekraïne aan onderzoek Biden’

De Amerikaanse president Donald Trump wilde alle militaire steun aan Oekraïne bevriezen als Kiev geen onderzoek zou instellen naar de activiteiten van zijn politieke rivaal, Democraat Joe Biden, en zijn zoon Hunter. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, in een boek dat nog moet verschijnen en is ingezien door The New York Times. De verklaringen van Bolton raken aan de kern van de afzettingsprocedure die op dit moment loopt tegen Trump in de Senaat.

Trump had volgens Bolton tegen hem gezegd dat hij 391 miljoen dollar (354 miljoen euro) aan steun voor Oekraïne wilde bevriezen zolang het land geen onderzoek instelde naar Biden. Trump ontkende maandag dat hij iets dergelijks gezegd heeft. Volgens Trump wil Bolton „alleen maar boeken verkopen”.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020