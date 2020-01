Rusland zet Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) op zwarte lijst

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) is het middelpunt van een diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. De Russische regering heeft Sjoerdsma op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat Sjoerdsma eind februari niet welkom is in Rusland, als de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan het land brengt.

Sjoerdsma bevestigt dat hij op de sanctielijst van Rusland is geplaatst. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft de Russische ambassadeur in Nederland inmiddels ontboden, maar die gaf geen gehoor aan Bloks verzoek het Kamerlid van de zwarte lijst te halen.

Sjoerdsma is maandagochtend door Blok persoonlijk op de hoogte gebracht. „Ik ben altijd zeer kritisch geweest op het Russische regime”, zegt hij. „Ik kan alleen maar constateren dat mijn kritiek op de juiste plek is terechtgekomen.”

Minister Blok laat in een reactie weten het „onjuist” te vinden dat Sjoerdsma de toegang tot Rusland is geweigerd. „Het is belangrijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben zich te informeren over de situatie in Rusland en in gesprek te gaan met hun Russische collega’s. Daarom heb ik de Russische ambassadeur in Den Haag ontboden. We hebben onze mening over de weigering glashelder te kennen gegeven.”

Magnitski-wet

Sjoerd Sjoerdsma heeft de laatste jaren veel kritiek geuit op de Russische regering, onder meer in het MH17-dossier. Zo noemde hij de Russische weigering om mee te werken aan het onderzoek naar het in 2014 neergehaalde vliegtuig „onbetrouwbaar en huichelachtig”. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie van zijn hand aan over Rusland. Volgens die motie moest Blok zich inspannen voor een Europese sanctiewet tegen Rusland, die de naam van de gestorven Russische jurist Sergej Magnitski moest krijgen.

Sjoerdsma: „Ik ben kritisch, maar heb wel altijd gezegd dat we moeten blijven praten om tot een vergelijk te komen. Het Kremlin wenst blijkbaar geen dialoog."

In 2015 werden voor het laatst Nederlandse parlementariërs geweigerd door Rusland. Toen waren de Tweede Kamerleden Louis Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) en Michiel Servaes (PvdA) niet welkom, evenals Europarlementariër Hans van Baalen (VVD).

Onduidelijk is wat de gevolgen voor de reis van de vaste Kamercommissie zijn. Sjoerdsma heeft de leden maandag op de hoogte gebracht.