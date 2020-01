Protocollen liggen klaar mocht coronavirus Nederland bereiken

Nu China heeft gewaarschuwd dat het nieuwe coronavirus zich sneller kan verspreiden en de kennis over het virus nog beperkt is, stellen Tweede Kamerleden zich de vraag of het kabinet wel voldoende actie onderneemt. Vier vragen en antwoorden over de Nederlandse aanpak.

Lees ook: Wat weten we over het Wuhan-coronavirus?

1Raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen af naar China te reizen?

Nee, want de problemen met het virus concentreren zich in de stad Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt reizen in de rest van China daarom nog veilig. Wel werd donderdag het reisadvies voor Hubei aangescherpt: het ministerie adviseert hier alleen nog voor „noodzakelijke” reizen naartoe te gaan. China zelf heeft in Hubei overigens al een reisverbod afgekondigd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandag bekend dat Nederland gaat proberen twintig Nederlanders uit Wuhan te evacueren. Daarover overlegt Nederland met China en andere EU-lidstaten. Deze groep Nederlanders staat bij de ambassade geregistreerd en is op de hoogte gebracht van het evacuatieplan. Scheepsbouwer Damen haalde al drie Nederlandse medewerkers uit Hubei terug, meldde de NOS maandag. De Verenigde Staten en Frankrijk besloten eerder al hun burgers uit Hubei te evacueren.

2Heeft Nederland verder al extra maatregelen genomen tegen het nieuwe coronavirus?

Nog niet, maar daar is de afgelopen dagen wel volop over gesproken. Op het ministerie van Volksgezondheid kwam afgelopen vrijdag het Outbreak Management Team (OMT) bijeen. Deze groep deskundigen bekijkt „wat de actuele situatie is, wat we van het virus weten en wat dit betekent voor Nederland”, zegt woordvoerder Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat leiding geeft aan het OMT.

Het OMT zou deze maandag een advies naar minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) sturen over mogelijke extra maatregelen die Nederland kan nemen. Bruins bespreekt dit advies dinsdag in een bestuurlijk overleg en beslist dan of meer actie al nodig is. Dat het OMT een advies geeft is niet heel bijzonder, want dit gebeurt standaard als er in het buitenland een virus opduikt.

Dat Nederland niet al eerder aanvullende maatregelen nam is volgens Wychgel logisch. „Wij hebben nog geen mensen met klachten hier.” Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak nog niet als een internationale ramp gekwalificeerd. „We doen wat je moet doen in dit soort situaties”, aldus Wychgel.

3Waarom nemen andere landen wel al extra maatregelen?

Op het Londense vliegveld Heathrow is een speciale ruimte ingericht waar reizigers die terugkeren uit het Chinese risicogebied kunnen worden gescreend. Ook vliegvelden in Turkije en Rusland screenen reizigers al. Zo’n vorm van ‘entry screening’ is voor Nederland echter niet logisch, zegt Wychgel. „Tussen Schiphol en Wuhan gaan, in tegenstelling tot Heathrow en Wuhan, namelijk geen rechtstreekse vluchten.”

Bovendien is deze vorm van screening, waarmee de temperatuur van reizigers wordt gemeten om te bekijken of ze koorts hebben, niet erg effectief, zegt Wychgel. „Het is een disproportionele maatregel. Als je weet hoeveel mensen er iedere dag op Schiphol arriveren… Uit het verleden weten we bovendien dat je vooral je met deze screening vooral veel mensen met de griep of een verkoudheid opspoort.”

4Wat gebeurt er als in Nederland een patiënt met het virus opduikt?

Achter de schermen zijn wel voorbereidingen gaande voor het geval er in Nederland iemand met ziekteverschijnselen opduikt. Bij het coronavirus kan dat gaan om koorts of ademhalingsproblemen. In zo’n geval gaat er een protocol in werking waarbij de verdachte patiënt in ‘isolatieverpleging’ wordt gehouden. Dat betekent dat de patiënt thuis of in een ziekenhuis in een aparte kamer behandeld wordt waar niet zomaar iedereen naar binnen kan.

De arts vraagt vervolgens een test aan bij het RIVM en het Erasmus MC om vast te stellen of de patiënt daadwerkelijk met het coronavirus besmet is. Is dit het geval, dan start de GGD een zogenaamd ‘contactonderzoek’ om vast te stellen met wie de besmette patiënt contact heeft gehad. Deze mensen moeten hun gezondheid tijdens de incubatietijd van het virus vervolgens goed in de gaten houden.

Alle Nederlandse ziekenhuizen kunnen ‘isolatieverpleging’ bieden. Dat maakt de inzet van het Calamiteitenhospitaal in dit geval minder waarschijnlijk. Dit ziekenhuis in Utrecht kan binnen dertig minuten na een ramp worden geopend en kan gebruikt worden voor de behandeling van virussen die niet in elk ziekenhuis behandeld kunnen worden, zoals het geval was met ebola.

Dat Nederland in navolging van China uiteindelijk moet besluiten massabijeenkomsten af te gelasten of steden af te sluiten, is volgens het RIVM niet erg waarschijnlijk. Dit soort „grove en ingrijpende maatregelen blijkt vaak minder effectief om verspreiding tegen te gaan”, staat op de site van het RIVM.