Piloten Martinair die in Argentinië vastzaten na vondst drugs komen vrij

De drie piloten van Martinair die in Argentinië vastzaten na de vondst van drugs in een Nederlands vrachtvliegtuig, worden maandag vrijgelaten. Dat melden KLM en Martinair Cargo maandag.

Ook drie Argentijnse grondmedewerkers worden op vrije voeten gesteld. Zij worden niet langer verdacht van betrokkenheid en mogen het land verlaten. Twee Argentijnse grondmedewerkers blijven vastzitten.

Twee weken geleden werd in het vrachtvliegtuig op het vliegveld van Buenos Aires 82 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs was verstopt tussen polopaarden die werden vervoerd in een toestel van Martinair, een dochteronderneming van KLM. De vondst werd gedaan door drugshonden. Het vliegtuig had moeten vertrekken naar de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito om vervolgens door te vliegen naar Amsterdam.

Het vrachttoestel waarin de drugs werd gevonden is nog niet vrijgegeven. Volgens KLM loopt het onderzoek nog.