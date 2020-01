Peruaans congres versplintert bij verkiezingen

Volgens de voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor het Peruaanse Congres heeft geen enkele partij een duidelijke winst gepakt. Een verzameling van partijen zal nu de 130 zetels van het enkelkamerige parlement moeten delen, meldt de Spaanse krant El País.

Lees ook: ‘Democratische diabetes’ vreet Zuid-Amerika op

Tien partijen lijken in de Ipsospeiling tussen de 5 en 11 procent van de stemmen te hebben gehaald. Dat betekent dat president Martín Vizcarra allianties zal moeten aangaan met de partijen om te kunnen regeren. Mogelijk kan hij hierdoor het blok van de oppositie breken en een weg uit de politieke impasse vinden die het land al jaren in de greep heeft.

Eerder was er een duidelijke oppositie in het Congres, verenigd achter de partij Fuerza Popular van Keiko Fujimori. Deze partij is nu volgens de peiling de zesde partij geworden. Opmerkelijk in de peiling is ook dat de tweede plek wordt ingenomen door Frepap, een partij van fundamentalistische christenen.

Corruptie

Martín Vizcarra werd in 2018 president van het Latijns-Amerikaanse land nadat de verkozen president Pedro Pablo Kuczynski ontslag nam in de naslaap van de Odebrecht-affaire. Het Braziliaanse bouwbedrijf heeft overheidsfunctionarissen in een aantal landen op het continent afgekocht om bouwopdrachten te verkrijgen. In 2018 kwam uit dat Kuczynski betalingen van Odebrecht niet openbaar had gemaakt. Vizcarra zal tot 2021 aanblijven.

De verkiezingen werden voortijdig uitgeroepen door president Vizcarra. Hij ontbond het parlement nadat hij de benoeming van een aantal nieuwe rechters voor het Constitutioneel Hof onwettig had verklaard. Enkele genomineerde rechters zouden banden hebben met huidige rechters die betrokken zijn geweest bij corruptieschandalen.