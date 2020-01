‘Nieuwe IS-leider opent in audioboodschap aanval op Israël’

De nieuwe leider van Islamitische Staat zou maandag voor het eerst van zich hebben laten horen. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi luidt in een door IS gepubliceerde audio-opname „een nieuwe fase van de jihad” in en richt zich specifiek tegen Israël, schrijft persbureau AFP. De echtheid van het bericht kon niet worden geverifieerd, maar AFP schrijft dat de opname via de gebruikelijke propagandakanalen van IS werd verspreid via sociale media.

De IS-leider roept op de strijd aan te gaan met de joden en hen „terug te laten geven wat aan de moslims toebehoort”. „De ogen van de kalifaatsoldaten, waar ze ook zijn, zijn nog steeds gericht op Jeruzalem”, zou de leider zeggen in de opname die in totaal 37 minuten duurt en zou zijn gedeeld via de app Telegram. Er wordt verwezen naar een mogelijke aanval in „de komende dagen”.

Lees ook ons profiel van de nieuwe IS-leider: ‘Nieuwe IS-leider gaf leiding aan ontvoeringen en verkrachtingen van jezidivrouwen’

De bedreiging valt samen met een bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke rivaal Benny Gantz aan de Amerikaanse president Donald Trump. Mogelijk gaan de drie het langverwachte geheime vredesplan van de Verenigde Staten voor de regio bespreken. In de opname verwijst IS naar het vredesplan en zegt de deal van de eeuw te willen laten mislukken, schrijft persbureau Reuters. Ook roept IS zijn strijders en andere moslims op joden en joodse nederzettingen aan te vallen, volgens Reuters.