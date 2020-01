Minister: meldplicht voor verdenking van besmetting met nieuwe coronavirus

Artsen in Nederland zijn voortaan verplicht om een verdenking van een besmetting met het Wuhan-coronavirus direct te melden bij de GGD. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) maandag besloten op basis van een advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT). De meldplicht geldt voor hoofdbehandelaars en leidinggevenden in laboratoria.

De meldplicht is nodig om „tijdig passende maatregelen” te nemen en eventuele „verspreiding te voorkomen”, schrijft de minister. Ook worden huisartsen geïnformeerd over hoe ze moeten handelen bij een patiënt met een verdenking. Dit advies vloeit voort uit de beslissing om het nieuwe coronavirus voortaan als een zogenoemde A-ziekte te behandelen. Ook SARS en MERS, twee andere coronavirussen, behoren tot deze categorie. In Nederland is het virus tot nu toe nog niet opgedoken.

Geen mondkapjes

Verder gaat Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, geen mondkapjes uitdelen aan reizigers op het vliegveld die uit China komen. Dit heeft volgens de minister namelijk „weinig nut”. Ook komt er geen toegangscontrole op de luchthavens omdat deze in het verleden weinig effect heeft gehad. Wel worden reizigers geïnformeerd via informatieschermen boven de bagagebanden.

Ook worden patiënten die met een verdenking van een besmetting zijn opgenomen, behandeld in een isolatiekamer die alleen bereikbaar is via een speciale sluis. Volgens de minister beschikken alle ziekenhuizen in Nederland over zulke isolatiekamers. Bruins laat in kaart brengen hoeveel mensen in quarantaine kunnen worden opgenomen.

Verschillende landen, waaronder Marokko, de Verenigde Staten en Frankrijk, besloten hun burgers te evacueren uit Hubei, de provincie waar het virus voor het eerst opdook. Nederland overlegt nog met China en andere EU-lidstaten over de mogelijke evacuatie van twintig Nederlanders.

Het totaal aantal mensen dat met het nieuwe Wuhan-coronavirus is besmet lag maandag op ruim 2.700. Ook kwamen zeker tachtig mensen om het leven. In de Chinese hoofdstad Beijing werd maandag het eerste sterfgeval gemeld.

