Metropole Orkest wint Grammy Award

Het Metropole Orkest heeft een Grammy Award gewonnen in de categorie beste arrangementen voor het nummer ‘All Night Long’, dat is gemaakt met de Britse multi-instrumentalist Jacob Collier. Het nummer staat op het in 2018 opgenomen album Djesse Vol.1. Collier nam de prijs in Los Angeles vol trots in ontvangst.

Directeur Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest toonde zich tegenover persbureau ANP uiterst ingenomen met de belangrijke muziekprijs:

„We waren al supertrots op de waardering die sprak uit de nominatie. Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben en een bevestiging van onze positie als wereldwijd ambassadeur van de Nederlandse culturele sector.”

Lees ook: Jacob Collier (24) begon op YouTube en staat nu in het Concertgebouw

Het Metropole Orkest is al twintig keer eerder genomineerd geweest voor een Grammy en won voor de vierde keer ook daadwerkelijk een prijs.

Ook andere Nederlanders maakten kans op een Grammy Award, maar de band Altin Gün, de dirigenten Jaap van Zweden en Marc Albrecht, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera grepen naast de prijzen.

De 19-jarige producer YoungKio maakt nog wel kans met de hit ‘Old Town Road’ van rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus in de belangrijke categorie ‘Record of the Year’.

Eerbetoon aan Kobe Bryant

De Grammy-uitreiking vindt plaats in het Staples Center in Los Angeles, waar de zondag bij een helikoptercrash omgekomen basketballegende Kobe Bryant vele wedstrijden heeft gespeeld. Voorafgaand werd dan ook een minuut stilte gehouden. De show zelf trapte ook af met een eerbetoon aan Bryant door de maar liefst acht keer genomineerde zangeres en rapper Lizzo.

Ook presentatrice Alicia Keys stond direct stil bij de dood van de ongekend populaire basketbalheld: „We staan hier letterlijk met een gebroken hart in het huis dat Kobe Bryant heeft gebouwd”, zei Keys. Ze riep het publiek op om Bryant en de andere slachtoffers van de crash voor altijd in het hart te houden om daarna af te sluiten met een emotioneel „We love you, Kobe.”

Dit bericht wordt aangevuld…