Lokale SP-fractievoorzitter vertrekt vanwege nazibeschuldiging Baudet

De fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen Maarten Kluit vertrekt per direct uit de gemeenteraad omdat hij Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in tweet heeft uitgemaakt voor nazi. Dat bevestigt Kluit maandag naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord.

Kluits uitspraak was een reactie op een bericht van Baudet waarin de FVD-leider andere partijen verwijt dat „zij willen dat de natiestaat stuk gaat, de massa-immigratie doorgaat, de groene gekte gestalte krijgt en de EU doorgroeit”. Volgens de NOS schreef Kluit zaterdagavond in de inmiddels verwijderde tweet: „Mond dicht Nazi! JIJ bent de grootste bedreiging van de natiestaat.”

Gelijkenissen

De SP nam zondag tegenover RTV Noord afstand van de tweet van Kluit. De fractievoorzitter bood later zelf zijn excuses aan en verwijderde de tweet. Toch blijft hij achter de inhoud staan. „Ik zie zeker gelijkenissen tussen Baudet en het fascisme en nazisme”, aldus Kluit tegen de lokale zender. Hij zegt enkel de verkeerde woorden te hebben gekozen.

Kluit zat sinds 2014 in de gemeenteraad van Midden-Groningen namens de SP en was sinds 1 januari 2020 fractievoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Han van der Vlist, die ook al zitting had in de gemeenteraad. Wie de vrijgekomen zetel overneemt, wordt maandag in overleg met het afdelingsbestuur bepaald. Baudet heeft niet op het voorval gereageerd.