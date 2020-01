Knokken tegen een dalende telecomomzet

De telecomsector staat toch al niet bekend om zijn rust. KPN, Vodafone, T-Mobile: al jaren zien ze steeds minder geld binnenkomen. Klanten sms’en niet meer, maar sturen whatsappjes. Ze kijken geen televisie, maar Netflix. De strijd om iedere nieuwe abonnee is keihard.

Maar dat het zó’n onrustig jaar zou worden, zal KPN niet voorzien hebben. Er waren de strubbelingen rond dochter XS4ALL, die wel, niet, wel, niet opgeheven zou worden. (Eindresultaat: de merknaam blijft voorlopig bestaan.) Nog het meest was 2019 het jaar van onrust aan de top. De Italiaans-Colombiaanse Maximo Ibarra was als bestuursvoorzitter net een jaar bezig met het versimpelen van KPN’s bedrijfsstructuur, toen hij in juni opstapte. Familieomstandigheden. Zijn Italiaanse vrouw en dochter misten Italië, ging het verhaal.

De Belgische Dominique Leroy zou van de Brusselse branchegenoot Proximus overkomen om zijn plaats in te nemen. Totdat bleek dat de Belgische autoriteiten haar betichtten van handel met voorkennis.

KPN wilde met Leroy niet verder en voordat operationeel Joost Farweck het doorhad, was hij benoemd tot de nieuwe topman – een positie die hij al twee keer eerder had proberen te krijgen.

Een onrustig jaar dus. De beurswaarde van KPN (bijna 13.000 medewerkers, 5,6 miljard euro omzet) reflecteert dat. Het telecombedrijf begon 2019 met een koers van 2,54 euro en ging het nieuwe decennium in met een paar cent meer. Daartussenin: een daling, een piek, een daling, een piek – veel onbestemd gekabbel. Woensdag publiceert KPN de jaarcijfers. Dan zal blijken in hoeverre de perikelen drukken op de resultaten.

Analist Ruben Devos van de Belgische bank KBC denkt dat het wel meevalt. „Ik verwacht dat de omzet verder krimpt, maar dat is niet zo heel bijzonder als je het vergelijkt met branchegenoten elders in Europa.” Denk aan Proximus in België, Telefónica in Spanje, Orange in Frankrijk. „Overal hebben telecombedrijven te maken met een teruglopende omzet. Het gaat erom dat je genoeg op kosten bespaart, zodat je er nog enigszins op vooruitgaat. En op dat vlak heeft KPN het niet slecht gedaan.”

Vraag het links of rechts, op veel plaatsen klinkt bewondering voor de manier waarop KPN weet te besparen op uitgaven. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar gaf het grootste telecombedrijf van Nederland 140 miljoen euro minder uit dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

„KPN wil tot en met 2021 350 miljoen besparen”, zegt David Vagman, die het aandeel volgt voor ING. „De voortgang die ze maken op dat gebied is erg goed. Ze krijgen het voor elkaar door een combinatie van veel dingen. Het automatiseren van werk, minder verschillende IT-systemen, ontslagrondes. Alleen blijft de omzet wel onder druk staan. Daar wil ik op een gegeven moment wel een stabilisatie in zien.”

Heden ten dage als telecombedrijf je omzet stabiliseren, dat is nogal wat. Bijna alle inkomsten van KPN drijven op de telefoon- en internetdiensten voor particulieren en bedrijven, twee segmenten die hard dalen. De cloud- en IT-diensten die KPN steeds meer aanbiedt, zijn veelbelovend, zegt Devos, maar kunnen de dalende inkomsten elders nog niet compenseren. De analist verwacht dat KPN’s omzet niet vóór 2023 stabiliseert.

2020 wordt een spannend jaar, denkt Jos Versteeg van InsingerGilissen. „In het voorjaar komt de veiling van het 5G-netwerk eraan. KPN zal flink moeten investeren, voor de licenties en de uitrol van het netwerk. Dat zal de cijfers drukken.”

Toch zijn veel analisten positief gestemd. Tegenover zeventien koopadviezen zijn er acht neutraal, en zien er drie meer in het verkopen van aandelen KPN.