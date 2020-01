Kiki Bertens uitgeschakeld in achtste finale Australian Open

De Nederlandse tennisster Kiki Bertens is maandag uitgeschakeld op de Australian Open. In de achtste finale legde zij het in 68 minuten af tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza: 3-6, 3-6.

De als nummer negen van de wereld genoteerde Bertens was in de Rod Laver Arena in Melbourne geen partij voor de 26-jarige Spaanse. Een aantal keer wist Bertens kansen te creëren voor zichzelf, met onder andere een opleving in het begin van de tweede set. Maar Bertens slaagde er geen moment in de overhand te krijgen in de wedstrijd. Ze reageerde te traag op het felle spel van Muguruza.

Het was voor het eerst dat Kiki Bertens de achtste finale van het toernooi behaalde. Na een wisselvallige tweede ronde op donderdag, tegen de Australische Arina Rodionova, wist zij in de derde ronde binnen een half uur Zarina Dijas uit Kazachstan overtuigend te verslaan.

Geduchte tegenstander

Met Muguruza, die onder andere in 2016 grandslamtoernooi Roland Garros won, had de 28-jarige Bertens echter een geduchte tegenstander. Al twee keer eerder verloor Bertens van Muguruza, die als nummer 32 op de wereldranglijst staat.