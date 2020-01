‘Iran bekende schuld vliegramp onder druk president Rohani’

Iran heeft de verantwoordelijkheid voor de vliegramp bij Teheran pas publiekelijk op zich genomen onder druk van de Iraanse president Hassan Rohani. Dat schrijft The New York Times zondag in een uitgebreide reconstructie van de eerste dagen na de ramp. In eerste instantie had de Revolutionaire Garde de president niet verteld dat ze het vliegtuig per ongeluk had neergeschoten.

Een officier van de Revolutionaire Garde vuurde in de nacht van 7 op 8 januari twee luchtafweerraketten af op een vliegtuig waarvan hij dacht dat het zonder toestemming te dicht bij de militaire basis vloog. De officier had een waarschuwing ontvangen dat er Amerikaanse gevechtsvliegtuigen onderweg zouden zijn naar Iran, maar zou het bericht dat het om een vals alarm ging niet ontvangen hebben. Iran had enkele uren daarvoor raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in Irak, als vergelding voor de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani enkele dagen eerder.

Het toestel waarop de luchtafweerraketten werden afgevuurd, bleek een Oekraïens passagiersvliegtuig te zijn. Bij de crash die volgde, kwamen alle 176 inzittenden van het vliegtuig om het leven, vooral Iraniërs en Canadezen. Binnen enkele minuten zouden de leiders van de Revolutionaire Garde op de hoogte zijn gebracht van het incident, maar president Rohani werd niet ingelicht over de ware toedracht. Daarop ontkende hij publiekelijk dat Iran iets met het ongeval te maken had.

Opstappen

Hoewel ayatollah Khamenei wel al op de hoogte was, werd president Rohani pas op 10 januari ingelicht over de ware toedracht. Hij zou woedend geweest zijn en geëist hebben dat Iran onmiddellijk zou toegeven dat het land een vergissing had gemaakt. Bij de daaropvolgende discussie zou Rohani ook gedreigd hebben op te stappen als Iran de schuld niet op zich nam.

Uiteindelijk gaf Iran in de nacht van 10 op 11 januari publiekelijk toe schuldig te zijn aan het neerhalen van het passagiersvliegtuig. Dit gebeurde nadat ayatollah Khamenei hiertoe opdracht had gegeven.