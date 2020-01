‘Ik dacht dat ik geld heel belangrijk vond’

in

‘Een restaurant beginnen zonder horeca-achtergrond? Voor mij was dat niet moeilijk. Ik heb een achtergrond in de reclame, waardoor ik in concepten denk. We zijn een vegan Asian streetfood kitchen in een rauwe, hedendaagse omgeving. We letten erop dat ons eten fotogeniek is, met een cressje hier en een bloemetje daar. Mensen worden er vrolijk van en zetten het op Instagram.

„In Amsterdam waren mijn partner en ik al een tijdje niet tevreden. Het was te druk en ik maakte campagnes waar ik niet achter stond. Hoe kon ik reclame maken voor een luchtvaartmaatschappij als vliegen zo slecht is voor het milieu? Eind 2017 besloten we ons huis te verkopen en naar Rotterdam te verhuizen. Met de overwaarde en spaargeld begon ik een conceptstore en het restaurant. Het restaurant liep beter, dus richt ik mij nu volledig op de horeca.

„Ik was al vegetariër. Toen ik vijf jaar geleden in Zuid-Afrika was voor een fotoshoot, sprak ik veel met de stylist over plantaardig eten. Zij liet mij inzien dat er nog veel meer mogelijk was, dat gaf me het laatste zetje om vegan te worden. Nu begin ik elke dag met een havermoutshake met plantaardige melk, bessen, een banaan en een schepje pindakaas. Je moet wel heel sterk wegkijken als je niks mee wil krijgen van de bio-industrie.

„Omdat het restaurant pas een jaar open is, schommelt mijn inkomen per maand, ik heb tien mensen in dienst. Mijn vrouw werkt bij een reclamebureau, haar inkomen gaat naar onze vaste lasten. Daarnaast is ze blogger en influencer. Soms help ik met de fotografie.”

uit

‘Ik werk veertig tot zestig uur per week. Als ik vrij ben, vind ik het leuk in de stad bij andere vegan tentjes te kijken: hoe doen ze het daar? Weten ze me te verrassen met meer dan hummus of zwarte bonen?

„Verder sport ik zes keer per week, ik doe aan CrossFit en hardlopen. Op de app kan ik mijn prestaties vergelijken met die van mijn vrienden. Doordeweeks ga ik rond lunchtijd een uurtje weg van werk om te trainen. Voor mij is het echt een rustpunt in de dag.

„Richard Branson stapte in een vliegtuig en vond de service niet goed. Dus begon hij zijn eigen maatschappij. Dat soort ondernemers inspireren mij. Wat ontbreekt er in de maatschappij waar jij iets aan kan toevoegen?

„Ik dacht altijd dat ik geld heel belangrijk vond. Hard werken, promotie maken, salarisverhoging. Maar ik werd daar niet gelukkig van. Mijn restaurant begon ik uit idealisme: ik wil mensen laten zien wat er kán op het gebied van plantaardig eten. De ene maand gaat het goed, de andere minder. Maar als ik genoeg heb voor mijn vaste lasten en om af en toe wat leuks te doen, ben ik tevreden.”

Netto-inkomen: 2.000 euro (gemiddeld) Vaste lasten: woonlasten (hypotheek, gas/water, licht: 1.000 euro, gedeeld), mobiel/internet/tv (140 euro), verzekeringen (140 euro), boodschappen (200 euro, eet vaak op de zaak), abonnementen (Netflix, Videoland, sportschool: 145 euro), goede doelen (25 euro), huisdier (katten, 40 euro), kleding (100 euro) Sparen: niet Laatste grote uitgave: restaurantinterieur (25.000 euro) en airco voor katten (500 euro)