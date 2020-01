Gemeenten verwachten weer meer inkomsten uit belastingen

Gemeenten halen dit jaar meer geld op met lokale belastingen en heffingen. In totaal verwachten ze van inwoners en van bedrijven binnen hun grenzen 10,8 miljard euro te krijgen, 6,3 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat zich baseert op de begrotingen van de 355 gemeenten in Nederland. Vorig jaar steeg de begrote opbrengst met 4,3 procent.

Vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) en de afvalstoffen- en rioolheffing gaan omhoog, evenals de reinigingsrechten die bedrijven betalen. Deze heffingen moeten 8 miljard euro opleveren, bijna driekwart van het totaal. De begrote opbrengst uit de ozb groeit dit jaar met 4,7 procent, de grootste stijging in zeven jaar. De hoogte hangt onder meer af van de WOZ-waarde, die vorig jaar naar een recordhoogte steeg.

De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen met 8,3 procent. Dat komt vooral door een sterke stijging van afvalverwerkingskosten die gemeenten aan het rijk moeten betalen, met als doel het verbranden van afval te ontmoedigen. Vorig jaar stegen de tarieven van de afvalstoffenheffing voor het eerst in tien jaar. In de jaren daarvoor veranderde de totale begrote opbrengst nauwelijks.

Helft toeristenbelasting uit Amsterdam

Gemeenten verwachten dit jaar daarnaast bijna 40 procent meer te ontvangen uit toeristenbelasting. Bijna de helft van de begrote 411 miljoen euro zal in Amsterdam worden geïnd. De toeristenbelasting brengt dit jaar in de hoofdstad voor het eerst meer geld in het laatje dan de onroerendezaakbelasting. Tot 2020 gebeurde dit alleen op de Waddeneilanden en in de Zeeuwse kustplaats Veere.

Parkeerheffingen zullen de gemeenten ruim 1 miljard euro opleveren. De stijging van 89 miljoen euro is vooral toe te schrijven aan duurdere parkeerkosten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bijna een derde van de opbrengsten van alle gemeentelijke parkeerheffingen zullen uit Amsterdam komen. In die gemeente zijn parkeerkosten zijn voor bijna 31 procent van alle heffingen.

Eerder deze maand berekende het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) al dat huiseigenaren en huurders voor het tweede jaar op rij meer kwijt zijn aan gemeentelijke woonlasten. Huurders betalen dit jaar gemiddeld 363 euro voor hun woonlasten, 18 euro meer dan vorig jaar. Voor kopers gaan de lasten gemiddeld met 30 euro omhoog naar 734 euro.