FVD onttroont CDA als grootste ledenpartij

Forum voor Democratie is de grootste ledenpartij van Nederland geworden. Afgelopen jaar groeide het ledental naar 42.794, een groei van bijna 40 procent (12.120 leden). Dat blijkt uit het overzicht van de ledentallen dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks publiceert.

De snelle groei van FVD, dat in september 2016 als politieke partij werd opgericht, is ook de reden dat het totale aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij al enkele jaren relatief stabiel blijft. Op 1 januari 2020 waren 316.378 mensen lid van een politieke partij – circa 2,5 procent van de kiesgerechtigde bevolking en iets minder dan 2 procent van alle Nederlanders.

Grootste bij de provinciale verkiezingen

FVD haalde in maart de meeste stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen, voordat de partij verzandde in een twist tussen partijleider Thierry Baudet en medeoprichter Henk Otten. Otten werd in de zomer geroyeerd en richtte met enkele afsplitsers van Forum vervolgens een eigen partij op. In de peilingen herstelde FVD zich dit najaar weer enigszins.

Op het partijcongres was FVD alweer vol goede moed: In Barneveld is de wereld even van Forum

Diezelfde trend laat zich terugzien in de groei van het ledental, zegt Forum zelf: dat groeide vooral hard in de eerste en laatste maanden van het jaar. In december voerde de partij uitvoerig campagne met als doel de grootste te worden.

Nu dat gelukt is, komt na veertig jaar een einde aan de koppositie van het CDA, dat sinds de oprichting in 1980 altijd de grootste ledenpartij was. De christen-democraten raakten juist bijna vierduizend leden kwijt en vallen terug naar de derde positie. De PvdA, dat ook een deel van haar ledenbestand verloor maar minder leden zag vertrekken dan het CDA, is nu na Forum de tweede partij.

SP is de grootste verliezer

Ledenverlies is ook bij veel andere partijen de norm, met de SP als grootste verliezer: er waren op de eerste dag van dit jaar 4.309 SP’ers (11,9 procent) minder dan een jaar geleden. Ook 50Plus raakte meer dan 10 procent van zijn leden kwijt.

Beide partijen hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. Bij de SP vertrok partijvoorzitter Ron Meyer na de desastreus verloren Europese Parlementsverkiezingen (van 2 naar 0 zetels). 50Plus kampt al jaren met een ontevreden achterban en wist in 2019 het verzet tegen de pensioenhervormingen van het kabinet niet naar zich toe te trekken.

Aan de andere kant bleken zulke strubbelingen geen garantie voor ledenverlies, laat FVD zien. Ook de Partij voor de Dieren, dat in een roerig jaar Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten met zetel en al zag opstappen en in de herfst de eigen voorzitter royeerde, sloot het jaar met meer leden af dan het begonnen was (7,6 procent groei).

Zij zijn de uitzonderingen. Behalve FVD en de PvdD zagen alleen GroenLinks (5,6 procent), ChristenUnie (0,3 procent) en Denk (0,7 procent) hun ingeschreven achterban groeien.