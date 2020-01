‘Een afgesloten stad is gewoon groot nieuws’

Nee, de naam van het nieuwe virus is niet zo pakkend: 2019-nCoV. Dus gebruiken sommige nieuwsmedia ‘Wuhan-virus’ en andere de soortnaam ‘coronavirus’. Zoals de Nederlandse media het nog niet eens zijn over de naam van het virus, zo verschillen ze ook in de verslaggeving.

Lees ook: Wat weten we over het Wuhan-coronavirus?

NOS Nieuws opende maandag een liveblog – doorgaans weggelegd voor groot nieuws. Trouw schreef: „Wuhan-virus waart nu rond in dertien landen”. Het AD: „Internationaal is de paniek om het coronavirus toegeslagen”. Andere nieuwsmedia vinden dat overdreven. Voor hen is het virus vergelijkbaar met de griep. Of ze benadrukken dat we nog weinig weten en willen terughoudend zijn. Een rondgang langs de hoofdredacties.

Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD, dat dit weekeinde een liveblog begon: „Waarom zou je terughoudend zijn? We willen mensen geen angst aanjagen, maar we willen ze ook niet geruststellen. Hoe ernstig het virus is, of niet, doet er niet zo toe als China een stad met elf miljoen inwoners afsluit. Dat is wereldnieuws. Hoe de Chinese regering ermee omgaat is het grootste deel van het nieuws.”

Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant: „Ik hou het voorlopig op een griepje. Door ergens over te schrijven, maak je het groter, dat beseffen we. We gebruiken dus geen woorden als ‘pandemie’, ‘crisis’, ‘paniek’. We weten het gewoon nog niet, we weten niet hoe besmettelijk het is, hoe dodelijk. Aan de andere kant: als je alles door de wetenschappelijke bril bekijkt, hou je geen krant meer over.”

Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS: „Dat we een liveblog hebben, wil niet zeggen we dit breaking news vinden. Het is gewoon een handige manier om nieuws dat zich nog ontwikkelt overzichtelijk te brengen, en om allerlei soorten en maten nieuws over één onderwerp samen te voegen. Woorden als pandemie moet je altijd goed wegen, en we moeten ook niet schromen om te melden dat we iets niet weten.”

Ilse Openneer, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws: „Als je terugkijkt naar vorige uitbraken als SARS en de Mexicaanse griep, denk je achteraf toch: hoe dodelijk was het nu helemaal? Dus ja, we berichten er veel over, maar we zijn terughoudend in de toon. We zijn ons bewust van de grote impact die onze verslaggeving heeft. We willen vooral zo goed mogelijk de vragen van het publiek beantwoorden, als informatievoorziening.”

Elske Schouten, plaatsvervangend hoofdredacteur NRC: „Een nieuw virus is interessant, maar het gevaar voor overreageren ligt op de loer. Het is nog niet meteen een wereldramp. We willen vooral uitleggen hoe je dit moet wegen. En grote woorden als pandemie moet je daarbij mijden. De reacties op het virus – zoals het afsluiten van een stad – zijn natuurlijk wel groot nieuws. Een liveblog lijkt ons voorlopig niet nodig.”

Wim Hoogland, plaatsvervangend hoofdredacteur van De Telegraaf: „Onze verslaggeving spreekt voor zich. Het is wel duidelijk hoe we erin staan.”