‘Drie, vier harde klappen met een knuppel en het bloed spoot eruit’

Er is dit seizoen maar een voetbalclub slechter dan de trots van Helmond. Negentiende staat Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie, nog net voor Dordrecht. Maar toch was vrijdag 17 januari een belangrijke wedstrijd: op bezoek bij rivaal Eindhoven. Een heuse derby, een risicowedstrijd op een-na-hoogste niveau. De wedstrijd werd gestaakt nadat supporters elkaar te lijf wilden gaan. Eindhoven won de wedstrijd – na een afkoelingsperiode – met 2-0.

Maar, zo zeggen vijf supporters van Helmond Sport, de pijn zit hem niet in die nederlaag. Ze zeggen dat meerdere fans zijn geslagen door de politie, zonder dat daar aanleiding voor was. Twee supporters moesten naar het ziekenhuis: eentje met een gebroken neus, de ander met letsel door klappen met een wapenstok en bijtwonden door een politiehond.

Voor de 70-jarige vrijwillige supporterscoördinator en oud-politieman Marius Joosten was het optreden van zijn voormalige collega’s reden om te stoppen met zijn rol bij Helmond Sport. „Voor mij is de lol er nu wel af. Het optreden van de politie was buiten alle proportie. Dit mag nooit meer gebeuren.”

De supportersvereniging van Helmond Sport heeft inmiddels een officiële klacht ingediend tegen het politieoptreden. In een verklaring kwalificeren de supporters de aanwezigheid van de politie als „intimiderend groepsgedrag”.

Vorige week dinsdag is er een gesprek geweest tussen de gemeente Helmond, de club, de supportersvereniging, het Openbaar Ministerie en de politie. „Voetbal zou een feest moeten zijn, maar het is uitgemond in een chaos”, schreef de Helmondse burgemeester Elly Blanksma in een verklaring. Daarin zegt ze te betreuren dat er gewonden zijn gevallen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld.

Over de hekken klimmen

De hele avond hing die 17 januari de spanning al in de lucht. Dat leidde tot onrust toen Eindhoven met 2-0 voorkwam, met nog ongeveer tien minuten te gaan. Een handvol fans van de Helmondse club klom over de hekken en zocht ruzie met de Eindhoven-supporters. Op beelden is te zien dat er met spullen werd gegooid. De politie meldde later dat een agent gewond raakte toen hij bekogeld werd met een stoeltje. Vrijdag werd een inwoner van Helmond hiervoor aangehouden.

Lees ook: ‘Veiligheid is verbeterd, maar stadions zijn nog geen nonnenkloosters’

William Verkoelen heeft het allemaal hoofdschuddend bekeken. Verkoelen is een bekende ondernemer in Helmond, hij zit in het bestuur van de stichting Heel Helmond Support. Ook was hij in 2018 Prins Carnaval. „Ik vind dat geweld tegen politiemensen niet kan. Over een hek klimmen kan ook niet. Daar moet tegen worden opgetreden.”

Volgens meerdere supporters worden de fans die over het hek zijn geklommen niet meteen opgepakt. De jongens klommen weer terug, het uitvak in. De 24-jarige Bram van Leuken, die als ‘busleider’ namens de supportersvereniging de situatie in de bussen in de gaten hield, zegt dat iedereen rustig weer instapte om terug naar Helmond te rijden. Wel zag hij extra politie, vooral toen de bus weer bij het thuisstadion aankwam.

„Het stond het er helemaal vol. Vijftig of zestig agenten, met honden, ME’ers met knuppels.” Volgens Van Leuken moesten ze ruim een halfuur in de bus blijven zitten, volgens hem onduidelijk waarom. „Na een tijdje gebaarde een politieman: gooi die bus maar open, drie mannen gingen toen naar buiten.”

Dat was onder meer ondernemer William Verkoelen, maar ook de 54-jarige Leon Celosse. Hij wilde terug naar zijn fiets, zo zou hij – zegt hij zelf – tegen de politie hebben gezegd. Celosse: „Eerst duwden ze me terug met een gummiknuppel, daarna begonnen ze te slaan. Drie, vier harde klappen met een knuppel op mijn arm en mijn neus. Het bloed spoot eruit. Ik snap dat agenten hun werk moeten doen, maar waarom ze mij moesten hebben? Ik was niet gewelddadig en ik heb de confrontatie ook niet gezocht.”

Klappen met knuppels

Verkoelen zegt dat hij reageerde op de klappen die Leon Celosse krijgt. „Ik zwaaide met mijn handen en riep: rustig! Daarna kreeg ik wel zeven of acht klappen met de knuppels.” Op foto’s van zijn armen en benen zijn blauwe bloeduitstortingen te zien. Supporter Patrick Keulens kreeg toen hij uit de bus kwam een klap in zijn rug. „Ik stond meteen met mijn handen omhoog. Ik deed niks, ik liep daar gewoon, maar kreeg toch een klap.”

Kaartverkoop voor aanvang van een thuiswedstrijd van Helmond Sport. Foto Rien Zilvold

Supporters zagen vervolgens dat een andere fan door meerdere agenten werd geslagen, zelfs nadat hij op de grond lag. Ook beet een politiehond in zijn been. Het is een supporter die bij vrijwel elke wedstrijd aanwezig is, en – volgens meerdere fans – nooit gewelddadig is. De man belandde die avond in het ziekenhuis, op een foto zijn meerdere verwondingen te zien op zijn neus, gezicht en armen. Op vrijwel zijn hele bovenbeen zit een bloedvlek. De supporter zelf wil niet in de publiciteit. Zijn advocaat Christian Visser zegt de man stelt dat hij „uit het niks het ziekenhuis is in geslagen”. Afgelopen vrijdag heeft de supporter aangifte gedaan tegen de politie.

In een reactie zegt de politie bij de arriverende bussen te hebben gestaan om te zoeken naar de verdachte die een stoel naar de agent had gegooid, eerder die avond. De supporters zou zijn gevraagd een voor een uit de bussen te stappen, zodat de man eruit gepikt kon worden. Volgens de politie zou een deel van de fans het daar niet mee eens zijn geweest, sneuvelde er een ruit van een bus en werd de sfeer grimmiger. Wapenstokken en honden werden ingezet nadat een aantal supporters de aanwijzingen van de politie niet opvolgde, zegt de politie. Volgens een woordvoerder wordt de politie-inzet rond de wedstrijd geëvalueerd.

Twaalf mensen werden die dag aangehouden, onder wie negen fans van PSV die de confrontatie zochten met supporters van Helmond Sport. Donderdag werd bekend dat er een Helmonder is aangehouden die de agent verwond zou hebben met een stoel.

Niet meer naar wedstrijden

Voor Helmond Sport-fan Patrick Keulens zijn de gebeurtenissen reden om niet meer naar uitwedstrijden te gaan. „Ik snap dat de politie degene wil oppakken die een stoeltje naar hen gooit. Maar als supporters die zich gewoon gedragen, die alleen maar naar een wedstrijd zijn gegaan, worden geslagen, dan is er iets mis. Ik ga niet meer. Dit is het me allemaal niet waard.”