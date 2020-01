Dodenaantal door noodweer Brazilië verder opgelopen

Het aantal doden door aanhoudend noodweer in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais is opgelopen tot 44. Dat hebben Braziliaanse media zondagavond laat gemeld op basis van cijfers van de civiele burgerbescherming. Ook zijn er nog negentien vermisten en twaalf gewonden.

Door hevige regenval en overstromingen in de zuidoostelijke deelstaat zijn aardverschuivingen ontstaan waarbij mensen om het leven zijn gekomen. Ook zijn doden gevallen door het puin van ingestorte gebouwen. Zeker 17.000 mensen zijn ontheemd geraakt.

De meeste doden vielen in Belo Horizonte, de hoofdstad van Minas Gerais. Daar kwamen veertien mensen om het leven. In 24 uur viel in de stad zo’n 172 millimeter regen, de zwaarste regenval ooit. Dat is ongeveer een achtste van de totale gemiddelde regenval in de stad in een jaar.

De gouverneur van Minas Gerais, Romeu Zema, heeft voor 47 steden de noodtoestand uitgeroepen. „Mijn prioriteit is de veiligheid van de burgers van Minas Gerais”, schrijft hij op Twitter.

RomeuZema Romeu Zema

Estive em Manhuaçu, na Zona da Mata, me reunindo com prefeitos da região e autoridades para discutir medidas e buscar soluçoes para os problemas causados pelo temporal que atingiu a cidade.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉A minha prioridade é a segurança do cidadão mineiro!Estive em Manhuaçu, na Zona da Mata, me reunindo com prefeitos da região e autoridades para discutir medidas e buscar soluçoes para os problemas causados pelo temporal que atingiu a cidade.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://t.co/88qUIyygOU 26 januari 2020 @ 21:45 Volgen