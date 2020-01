Inkt van de scheidingsakte is droog, Britten zijn klaar voor vertrek

Bij duizenden huishoudens in de Londense wijk Islington (70 procent remain tijdens het Brexitreferendum van 2016) viel de afgelopen dagen een vrolijke flyer in de bus. „Dit is Luisa, geboren in Portugal, onderdeel van Islington”, staat er bij een foto van een lachende mevrouw met knalrode lippenstift. „Dit is Jonas, geboren in Zweden, onderdeel van Islington”, staat er onder een foto van een man van rond de vijftig met grijs haar en hippe leesbril. Zo portretteert de Londense deelgemeente in totaal zes bewoners die ook EU-burger zijn.

Het drukwerk wordt begeleid door een serieuzere brief die het woord richt tot EU-burgers. „Het Britse vertrek uit de Europese Unie nadert, dus willen we deze kans grijpen om je persoonlijk te verzekeren dat we je erg waarderen en dat je hier welkom bent. Jij bent onderdeel van Islington en het stadsdeel zou niet hetzelfde zijn zonder jou en de ruim twintigduizend Europese burgers die ervoor gekozen hebben van Islington hun thuis te maken.” Camden, het aanpalende Londense stadsdeel, heeft in de straten banieren opgehangen met een soortgelijke boodschap.

Koningin

Net zoals het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren diep verdeeld was over de vraag of de Brexit nou wel zo’n verstandig idee was, en over het verloop ervan, zo wordt op compleet verschillende manieren in het land toegeleefd naar het moment van vertrek over vier dagen.

De Britse politiek is klaar voor vertrek. Met relatief stille trom werd de wet die de Brexit regelt vorige week door het parlement aangenomen. Koningin Elizabeth II heeft de wet formeel goedgekeurd. Als gevolg daarvan kon premier Boris Johnson zijn handtekening zetten onder het uittredingsakkoord dat hij met de EU sloot. De inkt is droog, de Britten zijn klaar voor vertrek.

Lees ook: De gevolgen van Brexit: een boer en een visser uit Wales aan het woord

Het Lagerhuis verwierp op het laatste moment een aantal voorstellen van het Hogerhuis, onder andere om de rechten van EU-werknemers en minderjarige asielzoekers beter te waarborgen.

Eerder zwakte de regering van Boris Johnson bepalingen af in de Brexit-wet die arbeidsvoorwaarden diende te beschermen. De regering wenste eveneens niet gebonden te zijn aan een oproep om hoe dan ook te garanderen dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit doorgaat met Erasmus+, het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten en academici.

Toespraak

Over dat soort zaken wil Johnson het liever niet hebben deze week. De Brexit moet gevierd worden, vindt de premier. Vrijdagavond zal in het teken staan van feest, liet 10 Downing Street al weten. „31 januari is een significant moment in onze geschiedenis”, aldus een woordvoerder van Johnson. „Het Verenigd Koninkrijk herwint haar onafhankelijkheid.”

Johnson zal in aanloop naar het moment van vertrek een ministerraad beleggen in het noorden van Engeland, het deel van het Verenigd Koninkrijk waar zijn Conservatieven de verkiezingen van afgelopen december wonnen door gebieden die traditioneel Labour stemmen te veroveren. Daar zal de regering „bespreken hoe kansen en welvaart te verdelen”, meldt de woordvoerder van Johnson.

Op de 31ste zal de premier ’s avonds het land toespreken. Op alle vlaggenstokken rondom Parliament Square, het plein voor het Paleis van Westminster, zal de Union-vlag wapperen. Er zal een lichtshow geprojecteerd worden op de omringende ministeries. Er wordt een speciale Brexit-munt in omloop gebracht, met daarop de tekst: ‘Vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties’.

‘Bong for Brexit’

Aanvankelijk wilden Brexiteers dat Big Ben zou beieren aankomende vrijdag om 23.00 uur, het moment van vertrek. Ze begonnen een campagne: ‘Big Ben must bong for Brexit’. Dat bleek onhaalbaar. De Elizabeth Tower, zoals de klokkentoren eigenlijk heet, wordt gerestaureerd en staat in de steigers. De kosten om het klokkenwerk ijlings in gereedheid te brengen, werden geraamd op een half miljoen pond. Dat vond Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle te veel. „Dat komt neer op circa 50.000 pond per bong”, zei Hoyle onlangs in het parlement.

Boris Johnson heeft een alternatief verzonnen. Er zal een aftelklok geprojecteerd worden op de zwarte bakstenen van 10 Downing Street. Zo kunnen de premier en de Brexiteers aftellen naar het vertrek, achter het hek van de ambtswoning en beveiligd door de bewapende agenten van de Londense politie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2020