ChristenUnie wil drugs juist harder aanpakken, botst met coalitiepartner D66

De ChristenUnie wil af van het gedoogbeleid en wil een drugsvrije samenleving. Dat heeft CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf maandag bekendgemaakt. De war on drugs is volgens Van der Graaf nooit serieus geprobeerd. Daarmee keert de kleinste coalitiepartij zich af van een manifest van D66, waarmee die partij vorige week voor de legalisering van sommige harddrugs pleitte.

Waar D66 pleit voor minder repressie en meer regulering van een legale drugsmarkt, kondigt Van der Graaf maandag een stappenplan aan voor „een drugsvrije samenleving”. Rond de zomer wil de partij dit stappenplan publiceren. CU wil hogere straffen voor drugscriminelen en meer handhaving. Eerst wil de partij inzetten op goede hulpverlening, stevigere inzet op preventie en ontmoediging. Uiteindelijk moet ook de beschikbaarheid van drugs worden beperkt.

Van der Graaf: „Na decennialang vergoelijken van het drugsprobleem is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Jarenlang faciliteerden we onder het credo ‘het moet gewoon kunnen’ de pretgebruiker, maar lieten we de probleemgebruiker aan zijn lot over. Deze kwetsbare mensen verdienen onze steun en al onze inzet moet erop gericht zijn om te voorkomen dat meer mensen in zo’n situatie terechtkomen.”

Lees ook: D66-manifest voor legalisering harddrugs zorgt voor onmin in coalitie

Nieuw drugsbeleid

Eerder noemde Van der Graaf het manifest van D66 al „werkelijk onbegrijpelijk”. „We moeten criminaliteit niet belonen door xtc legaal te maken, we moeten het hard bestraffen.” D66 roept in het manifest, dat is ondertekend door verslavingsexperts en bekende Nederlanders, op tot een nieuw drugsbeleid. De partij wil dat er een staatscommissie wordt gevormd die dat nieuwe beleid gaat onderzoeken.

Zo’n nieuw beleid staat ook haaks op de lijn van het huidige kabinet. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zet juist in op hogere straffen en meer repressie om drugscriminaliteit aan te pakken. Het drugsbeleid was al een gevoelig punt binnen de coalitie. Na veel spanning kreeg D66 voor elkaar dat er nu gewerkt wordt met een proef met gereguleerde wietteelt. CU en het CDA waren daar aanvankelijk tegen.