China verlengt vakantie om verspreiding coronavirus tegen te gaan

China heeft de vakantie rond het Chinese Nieuwjaar met drie dagen verlengd om de verspreiding van het het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat meldt persbureau Reuters maandag. De vakantie zou eigenlijk donderdag eindigen, maar is nu verlengd tot na het weekend. Het dodental van het coronavirus is opgelopen tot tachtig en er zijn meer dan 2.700 mensen besmet geraakt.

Zaterdag noemde de Chinese president Xi Jinping de uitbraak nog een „zeer ernstige situatie”. De Chinese minister van Volksgezondheid waarschuwde zondag dat het risico op mutaties van het virus steeds groter wordt en dat het aantal besmettingen kan blijven toenemen. Ook zei hij dat de kennis bij de autoriteiten over het virus vooralsnog beperkt is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de uitbraak van het virus vooralsnog vooral een Chinese aangelegenheid.

Dit weekend voerden de Chinese autoriteiten een reeks nieuwe maatregelen in om verspreiding te voorkomen. Zo werd er onder meer een landelijk verbod ingevoerd op de verkoop van wild.

Vismarkt

Waarschijnlijk brak het virus uit op een vismarkt in de miljoenenstad Wuhan, waar ook illegaal wild werd verkocht. De exacte bron van het virus is echter nog niet gevonden. De meeste slachtoffers en besmettingen komen dan ook voor in Wuhan. Het openbare leven in die stad ligt vrijwel helemaal stil: scholen en bedrijven zijn gesloten, wegen zijn afgesloten en het openbaar vervoer ligt stil. Ook hebben de Chinese autoriteiten het vliegverkeer van en naar de stad platgelegd. Ook in zeventien andere Chinese steden zijn reisbeperkingen opgelegd.

Naast China zijn er inmiddels ook in andere landen besmettingen gevonden. Zo zijn er in Frankrijk drie besmettingen geconstateerd, net als in de VS, en in Japan vier en Australië vijf. Hong Kong heeft de noodtoestand uitgeroepen en Japan stuurt zelfs chartervluchten naar Wuhan om alle Japanners die nu in de stad verblijven naar huis te halen. Verder zijn in Canada, Vietnam, Taiwan, Maleisië, Thailand, Zuid-Korea ook besmettingen gevonden.

Besmettelijkheid valt mee

Mensen die besmet raken met het nieuwe coronavirus krijgen last van longklachten, koorts en kortademigheid. Vooral voor oudere mensen lijkt het virus op dit moment dodelijk. Sinds een paar dagen is bekend dat het virus ook van mens op mens overdraagbaar is, wat de kans op verspreiding vergroot. Al lijkt het met de besmettelijkheid van het virus vooralsnog relatief gezien mee te vallen.

Het ‘reproductiegetal’ (R0 in vaktermen) van het virus wordt nu geschat op 1.4 tot 2.5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent dat één persoon met het virus gemiddeld zo’n twee anderen besmet. Dat is minder dan bij SARS of MERS, ook twee coronavirussen, waarbij gemiddeld zo’n twee tot vijf anderen besmet raakten. Veel familieleden van patiënten zijn niet ziek geworden.

Het nieuwe virus komt qua besmettelijkheid eerder overeen met ebola of een gewone griep. Wel is het nieuwe coronavirus besmettelijk tijdens de incubatieperiode, die zo’n één tot veertien dagen kan duren. Daardoor kan de ziekte zich al verspreiden voor mensen last krijgen van symptomen. Dat was niet het geval bij de uitbraak van SARS in 2002, die aan bijna 800 mensen het leven kostte en waarmee zo’n 8.000 mensen besmet raakten.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slaat geen groot alarm. Nederlandse infectieziekteartsen worden op de hoogte gehouden door het RIVM en er zijn testen beschikbaar waarmee kan worden vastgesteld of iemand het virus heeft. Ook zijn er protocollen hoe een uitbraak in Nederland tegengegaan kan worden.