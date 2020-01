‘Britse prins Andrew werkt niet mee aan onderzoek naar Epstein’

De Britse prins Andrew „werkt op geen enkele manier mee” aan het onderzoek naar de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat zouden de openbaar aanklager in New York maandag tegen The New York Times hebben gezegd. Eerder zei de Britse prins nog publiekelijk toe de Amerikaanse justitie en FBI te willen assisteren in het misbruikonderzoek.

Justitie in New York zou de prins hebben gevraagd om te komen verklaren, meldt de krant. Van prins Andrew is bekend dat hij goede banden onderhield met Epstein, wie vorig jaar werd vastgezet op verdenking van misbruik van minderjarigen en mensenhandel. De multimiljonair pleegde in de gevangenis zelfmoord.

Vanwege zijn vriendschap met Epstein kwam Andrew vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk onder vuur te liggen. De twee onderhielden contact, ook nadat Epstein al had geschikt met justitie in een zaak over seksueel contact met een minderjarige. Ook de prins zelf werd door een slachtoffer van Epstein beschuldigd van misbruik.

In een interview met de BBC gaf Andrew toelichting op de zaak. Zo zei hij dat hij zich de vrouw niet kon herinneren. Naar aanleiding van het interview, dat in het VK veel stof deed opwaaien, besloot de prins in november zijn taken voor het Britse Koninklijk Huis tijdelijk neer te leggen.