Billie Eilish grote winnares Grammy’s

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish, vorige maand 18 geworden, is de grote winnares geworden van de 62ste Grammy Awards. Zij pakte de prestigieuze muziekprijzen in de drie belangrijkste categorieën: beste nummer en beste opname met ‘Bad Guy’ en beste album met When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Daarnaast werd ze geëerd als beste nieuwe artiest en voor het beste vocale popalbum.

„Waarom? Wow … Oh mijn god, zoveel andere liedjes verdienden dit”, zei ze toen ze de Grammy voor beste nummer in ontvangst nam. „Dit zijn mijn eerste Grammy’s. Ik had nooit gedacht dat dit ooit zou gebeuren in mijn leven [...] Het voelt alsof ik maar wat lol loop te trappen en dit soort dingen nooit serieus neem, maar ik ben oprecht heel erg dankbaar.”

Haar broer Finneas kreeg de Grammy voor producer van het jaar voor het album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? van zijn zus.

Het jonge popidool Billie Eilish draagt op wervende wijze ‘veelzijdigheid’ uit met liedjes die niet makkelijk behapbaar zijn, maar toch aantrekkelijk blijken voor zowel vijftienjarigen als vijftigjarigen, schreef NRC-muziekredacteur Hester Carvalho eerder.

De acht keer genomineerde rapper/zangeres Lizzo verzilverde wel drie van haar nominaties, maar greep naast de belangrijkste prijzen.

Voormalig first lady Michelle Obama kreeg een Grammy voor de audioversie van haar autobiografie Becoming.

Metropole Orkest

Het Metropole Orkest won een Grammy in de categorie ‘Best Arrangement, Instrumental and Vocals’ voor het nummer ‘All Night Long’, dat is gemaakt met de Britse multi-instrumentalist Jacob Collier. Het nummer staat op het in 2018 opgenomen album Djesse Vol.1. Collier nam de prijs in Los Angeles vol trots in ontvangst.

Directeur Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest toonde zich tegenover persbureau ANP uiterst ingenomen met de prijs: „We waren al supertrots op de waardering die sprak uit de nominatie. Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben en een bevestiging van onze positie als wereldwijd ambassadeur van de Nederlandse culturele sector.”

Het Metropole Orkest is al twintig keer eerder genomineerd geweest voor een Grammy en won voor de vierde keer ook daadwerkelijk een prijs.

Ook andere Nederlanders maakten kans op een Grammy Award, maar de negentienjarige producer YoungKio, de band Altin Gün, de dirigenten Jaap van Zweden en Marc Albrecht, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera grepen naast de prijzen.

Eerbetoon aan Kobe Bryant

De Grammy-uitreiking vond plaats in het Staples Center in Los Angeles, waar de zondag bij een helikoptercrash omgekomen basketballegende Kobe Bryant zovele wedstrijden heeft geschitterd namens de LA Lakers. Voorafgaand werd dan ook een minuut stilte gehouden. De show zelf trapte ook af met een eerbetoon aan Bryant door de maar liefst acht keer genomineerde zangeres en rapper Lizzo.

Ook presentatrice Alicia Keys stond direct stil bij de dood van de ongekend populaire basketbalheld: „We staan hier letterlijk met een gebroken hart in het huis dat Kobe Bryant heeft gebouwd”, zei Keys. Ze riep het publiek op om Bryant en de andere slachtoffers van de crash voor altijd in het hart te houden om daarna haar openingswoorden af te sluiten met een emotioneel „We love you, Kobe.”

Grammy’s De belangrijkste Beste opname van het jaar ‘Bad Guy’ - Billie Eilish Beste nummer van het jaar ‘Bad Guy’ - Billie Eilish Beste album van het jaarWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish Beste muziekvideo ‘Old Town Road’- Lil Nas X en Billy Ray Cyrus Beste rocknummer ‘This Land’ - Gary Clark jr. Beste rock albumSocial Cues - Cage The Elephant Beste rapnummer ‘A Lot’ - 21 Savage Featuring J. Cole Beste rapalbumIgor - Tyler, The Creator Beste nieuwe artiest Billie Eilish Beste alternatieve album Father Of The Bride - Vampire Weekend

