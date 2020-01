Belgische koning Albert II geeft buitenechtelijke dochter toe

De Belgische koning Albert II is de biologische vader van Delphine Boël. Dat heeft het voormalig staatshoofd maandag via een officiële mededeling aan Belgische media bevestigd, nadat hij de uitslag van een dna-test had vernomen. Albert is al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met zijn buitenechtelijke dochter. Boël had in 2013, toen Albert afstand deed van de troon, een rechtszaak aangespannen zodat Albert haar zou erkennen als zijn biologische dochter. Maar Albert weigerde dat, en wilde ook geen dna-staal afgeven voor onderzoek.

In mei deed hij dat toch onder dwang van het hof van beroep toch, anders zou hij per dag 5.000 euro boete moeten betalen. De uitslag van de test probeerde Albert nog geheim te houden, maar het Hof van Cassatie, het hoogste hof van het land, oordeelde in december in het voordeel van Boël. De testresultaten mochten openbaar worden gemaakt.

Publiek geheim

Dat Albert inderdaad de vader van de 51-jarige kunstenares was, daar twijfelde inmiddels niemand in België meer aan. Het is algemeen bekend dat Albert met de moeder van Boël, barones Sybille de Selys Longchamps, een jarenlange romance beleefde toen hij nog prins was. Een jaar na de geboorte van Delphine vroeg zijn vrouw Paola zelfs een scheiding aan, die op het nippertje voorkomen werd. Eerder werd ook duidelijk uit een dna-test dat zakenman Jacques Boël, die officieel Delphine Boëls vader was, niet haar biologische vader is.

Nu Albert zijn vaderschap erkend heeft, zal hij ook juridisch niet langer betwisten dat hij de wettelijke vader is, blijkt uit zijn verklaring. Wat dat betekent voor de rechtszaak – en voor haar titels en de erfenis – is nog niet duidelijk.