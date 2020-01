Amerikaanse importheffing Tata Steel gedeeltelijk opgeheven

Tata Steel wordt gedeeltelijk vrijgesteld van Amerikaanse importheffingen op staal. De heffing van 25 procent op gelamineerd staal, dat onder meer wordt gebruikt voor de productie van blikjes, wordt opgeheven. Dat heeft minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel) maandag bekendgemaakt.

Kaag zei tegen persbureau ANP dat ze heeft kunnen aantonen dat het gelamineerde staal van Tata Steel geen bedreiging voor de nationale veiligheid vormt. Behalve handelsbelangen moest de importheffing volgens de Amerikaanse president Donald Trump ook de nationale veiligheid van de Verenigde Staten beschermen.

Het staal uit IJmuiden is van „dusdanig hoogwaardige kwaliteit” dat dit niet door staalfabrikanten in de Verenigde Staten kan worden geproduceerd, zegt Kaag tegen persbureau ANP. Gelamineerd staal wordt niet geproduceerd door Amerikaanse staalfabrikanten.

100 miljoen dollar

Tata Steel trok bij minister Kaag aan de bel omdat de heffing tot een omzetverlies van 100 miljoen dollar kon leiden, aldus Kaags woordvoerder. De staalfabrikant exporteerde vorig jaar 531.000 ton staal naar de Verenigde Staten. Een vijfde daarvan betrof gelamineerd staal, meldt persbureau Reuters.

Trump stelde per juni 2018 een importheffing in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Volgens Trump was de staal- en aluminiumsector „verwoest door decennia van slecht beleid en oneerlijke handel”, waarmee hij doelde op China dat grote hoeveelheden staal en aluminium tegen lage prijzen produceert.