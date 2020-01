10 jaar cel voor schietpartij Helmond waarbij twee kinderen gewond raakten

Een 22-jarige man heeft maandag tien jaar celstraf gekregen omdat hij in een drukke winkelstraat in Helmond het vuur opende en daarbij twee onschuldige kinderen raakten. Een tweejarige peuter en een meisje van vijftien raakten gewond. Dat meldt de rechtbank in Den Bosch. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 21.000 euro.

In januari vorig jaar opende de man op een kruispunt het vuur op een man die bij een auto stond met wie hij een conflict had. Volgens de rechter vuurde hij „zonder goed te kijken, vanuit een rijdende auto, voorover gebukt en met zijn arm achteruit gestoken”. Het doelwit kon wegduiken maar een peuter die bij haar moeder in een fietsstoeltje zat, liep ernstig letsel op. Ze werd in haar been geraakt. Het is nog niet bekend of ze blijvend letsel overhoudt aan de schietpartij. Het 15-jarige meisje liep een schampschot in haar arm op terwijl ze op de fiets zat.

De man zegt dat hij handelde uit noodweer. De man met wie hij ruzie had, zou een vuurwapen hebben getrokken. Hij schoot met het geladen vuurwapen dat hij constant bij zich droeg voor zijn eigen veiligheid.

Maar volgens de rechtbank is dit niet aannemelijk geworden en heeft hij „onaanvaardbare risico’s” genomen. Hij moet hebben geweten dat het druk was op straat en dat er een grote kans bestond dat hij toevallige passanten dodelijk zou kunnen raken, oordeelde de rechter. „De rechtbank vindt het een wonder dat er geen doden zijn gevallen” en neemt hem kwalijk dat hij de slachtoffers en andere voorbijgangers „groot psychisch leed” heeft aangedaan.