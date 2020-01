Twee verdachten aangehouden voor ‘vergismoord’ op Mohamed Bouchikhi

Twee verdachten, een man en een vrouw, zijn begin deze week aangehouden in verband met de dood van de 17-jarige Mohamed Bouchikhi, vandaag precies twee jaar geleden. Dat maakt de politie zondag bekend. Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven, toen hij onder vuur werd genomen in het buurthuis waar hij stage liep op Wittenburg.

De man, de 26-jarige Emylio G. uit Zwanenburg werd in oktober 2018 al aangehouden in verband met de zaak. Hij werd destijds heengezonden, maar bleef verdachte. Verder onderzoek heeft ertoe geleid dat hij maandag opnieuw is aangehouden. Volgens de politie is aannemelijk dat hij een van de schutters was.

G. zat op het moment van de aanhouding al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De tweede verdachte die maandag is aangehouden, is een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg opgepakt. Zij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn. Ze is op vrije voeten gesteld maar blijft verdachte.

Lees ook over de reconstructie van de moord op Bouchikhi: Vergismoorden in een zwijgwijk waar je niet met politie praat

Wittenburg

Het ging om een ‘vergismoord’, het jonge slachtoffer was onschuldig. „Waarschijnlijk hadden de schutters het op iemand anders voorzien”, zegt de recherche daarover in een bericht over de aanhoudingen. Op de avond van 26 januari 2018 kwamen twee gestalten binnen in het speeltuingebouw op het eiland Wittenburg: allebei gekleed in het zwart en met een bivakmuts op. Beiden hadden een vuurwapen bij zich, vertelde een getuige aan NRC.

Er werden bij de schietpartij tien schoten gelost, Bouchikhi overleed aan zijn verwondingen. Het vermoedelijke doelwit raakte gewond maar overleefde het incident.

In november verscheen een reconstructie van de schietpartij waarbij de onschuldige jongen overleed. In dat rapport over criminaliteit op de Oostelijke Eilanden wordt beschreven dat het toegenomen geweld in die wijken te maken heeft met drugscriminaliteit en een moeilijk te doorbreken spiraal van wantrouwen en angst. Bewoners stappen niet naar de politie.