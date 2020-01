Tante Kim Jong-un na zes jaar weer in de openbaarheid

De tante van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst nadat haar man zes jaar geleden werd geëxecuteerd, weer samen gezien met haar neef. Op een foto van het Noord-Koreaanse staatspersbureau is het tweetal zondag te zien tijdens een viering van het Chinees nieuwjaar in Pyongyang.

Kim Kyong-hui en haar man Jang Song-thaek waren jarenlang zeer invloedrijk in Noord-Korea. Toen Kim Jong-il in 2011 plotseling overleed en Kim Jong-un aan de macht kwam, trad Jang Song-thaek op als zijn mentor. Twee jaar later zou hij gecorrumpeerd zijn geraakt en werd hij beschuldigd van hoogverraad. De nog geen 30-jarige Kim Jong-un liet hem in december 2013 executeren.

Sindsdien verdween tante Kim Kyong-hui grotendeels uit beeld. Aangenomen werd dat zij misschien ook was geëxecuteerd of in ballingschap zat.

Nu blijkt de 73-jarige vrouw dus toch in leven te zijn. Het is onduidelijk waarom Kim Kyong-hui ineens weer in de openbaarheid is te zien. Mogelijk heeft ze opnieuw een invloedrijke positie binnen het regime van Kim Jong-un.