Shorttrackster Suzanne Schulting prolongeert Europese titel

Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in Hongarije haar Europese titel allround geprolongeerd. De 22-jarige Groningse was in Debrecen ook de beste op de 1.000 meter, de afstand waarop ze ook al olympisch en wereldkampioene is. Schulting schreef op zaterdag al de 500 en 1.500 meter op haar naam.

Schulting won vorig jaar al de wereldtitel allround. Eerder deze maand behaalde ze ook al de Nederlandse titel, met drie afstandszeges. Op de 1.000 meter behaalde Lara van Ruijven zilver.

Lees ook Op het ijs moet Suzanne Schulting een bitch zijn om te kunnen winnen

„Dit is gewoon ziek”, sprak Schulting bij de NOS een tikje geëmotioneerd. „Drie afstanden, drie keer goud en nu al Europees kampioen overall, nog voor de superfinale. Dat waren vooraf ook mijn doelen, maar je moet het natuurlijk nog wel even doen. Ik heb heel stabiel gereden hier. Bij de vorige WK kreeg ik een straf op de 1000 meter en bij de WK op de 1500 meter. Nu heb ik vlekkeloos gereden. Een ‘clean sweep’, zoals ze zeggen, geloof ik. Fantastisch.”

In de afsluitende superfinale over 3.000 meter kreeg Schulting nog wel een penalty. Ze kon er na afloop om lachen. Van Ruijven eindigde op het laatste individuele onderdeel als vijfde. Dat was net te weinig voor haar om in het eindklassement van de EK het brons te pakken. Dat ging naar de Italiaanse Martina Valcepina, met haar landgenote Arianna Fontana op de tweede plaats. (ANP)