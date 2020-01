Premier Rutte biedt excuses aan voor houding overheid tijdens Jodenvervolging

Premier Mark Rutte heeft namens de Nederlandse overheid excuses aangeboden voor de houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat deed hij zondag tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam.

„Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten”, zei Rutte. Hij is de eerste premier die op die manier excuses aanbiedt.

Volgens Rutte zijn de Nederlandse regering en instanties op meerdere momenten tekortgeschoten in de bescherming van de eigen burgers en als „hoeders van recht en veiligheid”. „Te veel Nederlandse functionarissen voerden uit wat de bezetter van hen vroeg. En de bittere consequenties van registratie en deportatie werden niet tijdig en niet voldoende erkend.” Dat gebeurde terwijl „een groep landgenoten onder een moorddadig regime apart werd gezet, buitengesloten en ontmenselijkt”.

75 jaar geleden Auschwitz bevrijd

Al langere tijd wordt de discussie gevoerd over de rol van de overheid bij de Jodenvervolging. In 2000 bood het kabinet-Kok excuses aan voor de „kille ontvangst” van de overlevenden die terugkeerden uit concentratiekampen en stelde toen 400 miljoen euro beschikbaar voor de oorlogsslachtoffers uit de Joodse gemeenschap (680 miljoen gulden voor alle slachtoffers). Maar een bredere verontschuldiging kwam er toen niet, ook niet toen in 2012 PVV-leider Geert Wilders daartoe opriep. Volgens hem had de Nederlandse regering in ballingschap de ogen gesloten voor de Jodenvervolging die zich tussen 1940 en 1945 voltrok in Nederland.

Maandag is het 75 jaar geleden dat de hoofdkampen van het concentratiekampcomplex Auschwitz-Birkenau werden bevrijd door het leger van de Sovjet-Unie. In de Holocaust kwamen zes miljoen slachtoffers om het leven. Onder hen waren 102.000 Nederlandse gevangenen die in vernietigingskamp Auschwitz omkwamen.

In zijn speech refereerde de minister-president zondag aan ‘Nooit meer Auschwitz’, het opschrift op het Spiegelmonument voor de slachtoffers. Die wens „vraagt wel om permanente rekenschap van ons, als samenleving”, aldus Rutte. „Want 75 jaar na Auschwitz is antisemitisme nog altijd onder ons. Juist daarom moeten we voluit erkennen wat er destijds is gebeurd en dat ook hardop uitspreken.”

