NK allround: tweede titel voor Antoinette de Jong

Antoinette de Jong heeft zondag voor de tweede keer in haar loopbaan de Nederlandse titel allround gewonnen. De Friese schaatsster stelde in Heerenveen op de afsluitende 5.000 meter haar eindzege veilig: ze reed de tweede tijd van 6.58,38. Dat was ruim voldoende voor winst in het eindklassement.

De 24-jarige De Jong had zaterdag al de 500 en 3.000 meter gewonnen. Ze verloor de laatste rit van ploeggenoot Carlijn Achtereekte, de onttroonde titelhoudster (allebei Team Jumbo-Visma). Achtereekte reed een tijd van 6.56,46 op die vijf kilometer en pakte daardoor brons in het eindklassement. Ook Melissa Wijfje deed het goed in het toernooi, zij haalde de tweede plaats in het toernooi dankzij de derde tijd op de 5.000 meter (7.04,47).

Wijfje wist zich ook te plaatsen voor de WK allround, dat eind februari in Hamar (Noorwegen) wordt verreden. Ireen Wüst, die in Heerenveen alleen zaterdag tijdens de NK sprint in actie kwam, plaatste zich daar eerder voor, net als De Jong.

Bij de mannen wordt zondag nog uitgemaakt wie de Nederlandse titel wint. Ook de NK sprint wordt nog verreden.