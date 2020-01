Met een ervaren coach en jonge aankopen kwam de ommekeer bij Willem II

Na een voorbeschouwing van trainer Adrie Koster (65) ontstaat er dikwijls discussie op de grootste supporterssite van Willem II. Niet omdat zijn vooruitblik daartoe aanzet, maar vooral omdat de meeste aanhangers van de Tilburgse club zijn teksten inmiddels kunnen dromen.

Laatst was het weer raak op de site van Stichting Kingzine. „Koster kan beter wegblijven bij zijn wekelijkse praatje”, vond ene Henk. „Die open deuren kan een willekeurige supporter ook wel intrappen.”

Wil: „Misschien kun jij het perspraatje gaan doen. Benieuwd wat we dan horen.”

„Die man zit waarschijnlijk ook niet te wachten op die saaie interviewvragen elke week”, schreef een anonieme reageerder. „Ik vind het juist goed dat hij het oppervlakkig houdt. Zo houdt hij zijn kaarten mooi gesloten.”

De man die sinds zomer 2018 Willem II onder zijn hoede heeft, is een coach van wie je blind zijn auto zou kopen. What you see, is what you get. In een wereld van haantjes blijft Koster nuchter: nooit spiegelt hij zichzelf dan wel zijn ploeg mooier voor dan in werkelijkheid het geval is. Hij is, kortom, alles wat José Mourinho niet is.

Begin alleen niet over zijn op Wikipedia vermelde bijnaam, ‘De Dominee van Zierikzee’. „Het is me een raadsel waarom dat ooit is bedacht”, zegt Koster, een Zeeuw, zondag na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. „Het is onzin. Het is volgens mij een keer opgeschreven toen ik in België werkte. Ik weet niet door wie, wel dat het een blinde vink was.”

De spelers van Willem II bereiden zich voor op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Foto Merlin Daleman

Bescheiden genieter

Hij mag dan een bescheiden genieter zijn, zijn werk gaat niet ongemerkt voorbij. De tweede seizoenshelft is twee duels oud en zijn ploeg draait nog altijd bovenin mee in de eredivisie. Willem II staat vierde, met evenveel punten als nummer drie Feyenoord en één punt meer dan PSV, en acht plekken hoger dan de ranglijst op basis van alleen financiële slagkracht.

Willem II heeft dit seizoen een budget van 12,5 miljoen euro, minder dan clubs als ADO (15,5 miljoen), sc Heerenveen (18), FC Groningen (19) en de opponent van zondag, PEC Zwolle (13,5), dat desondanks in Tilburg voetbalde om niet te verliezen. „Hun goed recht”, aldus Koster.

Terwijl de ex-coach van onder meer Ajax en Club Brugge nu op weg lijkt om Europees voetbal af te dwingen, werd hij bij zijn aanstelling niet als verlosser verwelkomd. Op Dick Advocaat na kan er weliswaar geen trainer in de eredivisie op zoveel dienstjaren bogen, maar de 65-jarige Koster symboliseerde ook veiligheid. Sinds 2016 had Willem II niet meer in het linkerrijtje meegedraaid: had deze routinier onder de coaches dan het vermogen om de ommekeer in te luiden?

Ervaren coach nodig

Joris Mathijsen geloofde van wel. De oud-international die met Oranje in 2010 de WK-finale speelde, is tegenwoordig technisch directeur bij zijn oude club en concludeerde met andere beleidsbepalers dat Willem II juist een ervaren coach als Koster nodig had. De vorige, Erwin van de Looi, stapte zelf op, nadat hij was bedreigd door supporters van de club.

De club had behoefte aan een coach die niet terugdeinst voor sentimenten. Koster: „Als je 65 bent en al dertig jaar meedraait, kun je het allemaal makkelijker een plek geven.”

Willem II tegen PEC Zwolle in Tilburg, zondagmiddag. Foto Merlin Daleman

Ook de spelers met wie de trainer aan zijn missie begon, wekten niet meteen enthousiasme bij de aanhang. Dat wil zeggen: het waren allemaal onbekenden. Spanjaarden, Duitsers, Grieken, luisterend naar namen als Llonch, Pavlidis, Wellenreuther en Köhlert. Jonge spelers vooral, die voortkwamen uit het internationale netwerk van Mathijsen en die in Tilburg al snel hun draai vonden. Vorig seizoen haalden ze de bekerfinale, die door Ajax werd gewonnen.

Na de zomer is het elftal blijven pieken. Illustratief is het feit dat Willem II als vijfde eindigt als je alle competitieresultaten over 2019 in een ranglijst verwerkt. Die virtuele stand toont aan hoe stabiel de club al ruim een jaar presteert onder Koster. „Ik geniet vooral van de gretigheid van de spelersgroep”, zegt hij. „Als je ziet hoeveel stappen ze hebben gemaakt.”

Grootste revelatie is de Belg Mike Trésor Ndayishimiye, die Willem II afgelopen zomer opduikelde bij NEC. De sierlijke, handige middenvelder werd gehuurd, met een optie tot koop en een onbekend doorverkooppercentage voor de club uit Nijmegen. NEC was op dat moment blij van de speler af te zijn, maar nu Ndayishimiye door de eredivisie wervelt, zal NEC zich afvragen of de deal nou zou gunstig is. Vrijdag lichtte Willem II de optie tot koop voor 500.000 euro. Een schijntje.

Fans van Willem II op de tribune. Foto Merlin Daleman

Smaakmaker

Zondag had smaakmaker Ndayishimiye niet zijn beste dag, en dat gold ook voor het gros van zijn medespelers. De ploeg die dit seizoen al bij Ajax (0-2) en AZ (1-3) won, en thuis van PSV (2-1), had de grootste moeite om tegen het ingegraven PEC Zwolle grote kansen te creëren. Aan halve kansen had Willem II niet genoeg, zag Koster vanuit zijn plastic tuinstoel naast de dug-out.

„Willem II blijft vandaag steken op een gelijkspel”, concludeerde de stadionspeaker na de 0-0, waarbij zijn woordkeuze verried dat hij net als de toeschouwers in het uitverkochte stadion op meer had gerekend. PEC Zwolle-coach John Stegeman erkende dat hij tegen een club als Willem II al blij is met een punt. „Als je naar de ranglijst kijkt, moet je realistisch zijn. Voor dit punt hebben we heel hard gewerkt.”

Zijn collega Adrie Koster sprak na afloop in zinnen die hem kenmerken. „Na deze 0-0 is het aan ons om weer wedstrijden te winnen. We moeten op deze weg doorgaan. Ik heb het al vaker gezegd, het is moeilijker ergens te komen dan te blijven.”