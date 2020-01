Orde op zaken stellen bij de Belastingdienst: je moet er maar zin in hebben. Of Hans Vijlbrief heten. Mensen die de 56-jarige topambtenaar kennen, twijfelen niet aan zijn gretigheid. „Hij leeft op bij ingewikkelde problemen”, zei een oud-collega van het ministerie van Economische Zaken in 2018 over Vijlbrief, toen deze op het punt stond een toppositie in de Europese Unie op te pakken. Toen ging het om de Griekse schuldencrisis, de bijna-ondergang van Cyprus of het weerbaar maken van de euro. Nu gaat het opnieuw om een complexe operatie: het redden van de Belastingdienst, moeilijk bestuurbaar geworden door een mengeling van politieke weeffouten en ambtelijk falen.

De afgelopen twee jaar vormde Vijlbrief het kloppende hart van de Eurogroep, het machtige gremium van ministers van Financiën uit de eurozone. Als voorzitter van de Eurogroup Working Group (EWG) bereidde hij belangrijke vergaderingen voor. Na het voorzitterschap van de Eurogroep zelf, van Jeroen Dijsselbloem (2013-2018), gaf het Nederland opnieuw een flinke vinger in de pap. Dat die nu wordt opgegeven - Vijlbrief had eventueel een tweede termijn in Brussel kunnen krijgen - is opmerkelijk.

Vijlbrief zelf biedt het de kans om alsnog een kabinetspost te bekleden - hij werd eerder net geen minister van Financiën. Maar ook om uitvoering te geven aan zijn uitgesproken ideeën over het sociaal-liberalisme van D66, de partij waarvan hij al zo’n vijftien jaar lid is. In een recent interview met Idee, het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van D66, verzet hij zich sterk tegen wat hij het „Veronica-liberalisme” noemt, het idee van ‘vrijheid-blijheid’. „Daar waar vrijheid in de richting van weinig verantwoordelijkheid gaat wordt het leeg en goedkoop en kan het populisme oproepen.” Hij schrijft, zo vertelde hij in december, ook een boek over populisme dat dit jaar moet afkomen.

Vijlbrief komt uit een Leidense familie. Zijn vader had een bedrijf dat frisdranken en siropen bottelde. In 1992 promoveerde Veilbrief aan de VU. Datzelfde begon een ambtelijke loopbaan in Den Haag, van Economische Zaken tot Financiën. Sinds 2018 is hij buitengewoon hoogleraar aan de UvA. Vijlbrief wordt gezien als iemand die het met iedereen goed kan vinden. Uiteindelijk zou hij thesaurier-generaal worden en als zodanig de rechterhand van toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem. Hij schreef in 2016 mee aan het verkiezingsprogramma van D66. Vijlbrief is getrouwd en heeft twee kinderen.