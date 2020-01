Frankrijk verbiedt omstreden ordehandhavingsgranaat

De door Franse politie veelvuldig gebruikte ordehandhavingsgranaat type GLI-F4 wordt per direct teruggetrokken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zondag gezegd op de publieke zender France 3. Het explosief is omstreden omdat het ervoor heeft gezorgd heeft dat demonstranten ernstige verwondingen opliepen.

De GLI-F4 bestaat uit 10 gram traangas met 25 gram TNT-springstof. Hoewel de inspectiedienst van de Franse politie in 2014 al op het gevaar van deze potentieel „dodelijke” munitie wees, bleef Frankrijk het explosief als enige land in Europa gebruiken.

Castaner kondigt een nieuwe set maatregelen aan voor de Franse politie. Wat deze precies inhouden, moet de komende weken duidelijk worden.

Het harde optreden van de Franse politie stuit al langer wereldwijd op kritiek. In februari vorig jaar sprak het Europees Parlement in een motie van „disproportioneel” optreden en ook de VN-mensenrechtencommissie adviseerde een herziening van de ordehandhavingsmethoden.

De GLI-F4 is niet het enige omstreden wapen van de Franse politie. Ook op het gebruik van een handwapen van het type LBD40 is kritiek. Dit wapen schiet rubberen projectielen met een doorsnede van 4 centimeter af, wat heeft geleid tot vele hoofd- en oogverwondingen. Een ander type granaat, de OF-F1, werd in mei 2017 verboden, nadat deze het leven had gekost van milieuactivist Rémi Fraisse in 2014.