China waarschuwt voor risico snellere verspreiding coronavirus

Het risico op overdraagbaarheid van het nieuwe coronavirus wordt steeds groter en het aantal besmettingen kan blijven toenemen. Dat heeft de Chinese minister van Volksgezondheid Ma Xiaowei zondag gezegd tijdens een persconferentie, schrijft persbureau Reuters.

Ook zei de minister dat de kennis van de autoriteiten over het nieuwe virus beperkt is en dat er onduidelijkheid is over de risico’s van mutaties van het virus. Wel is bekend dat het virus besmettelijk is tijdens de incubatieperiode, die één tot veertien dagen kan duren. Dat was niet het geval bij SARS.

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 2.000 mensen besmet geraakt, waarvan 1.975 in China, en heeft het virus aan 56 mensen het leven gekost. Mensen die besmet raken hebben longklachten en last van kortademigheid.

Verbod

China heeft zondag per direct een landelijk verbod ingevoerd op de verkoop van wild op markten, in restaurants, supermarkten en online. Ook is het vervoeren van wild niet meer toegestaan en worden boerderijen waar wild wordt gehouden geïsoleerd. Vermoedelijk begon de uitbraak van het nieuwe coronavirus op een vismarkt in Wuhan, waar ook illegaal wild werd verkocht.

Buiten China zijn in verschillende landen besmettingen geconstateerd. Zondag werd de derde besmetting vastgesteld in de Verenigde Staten, in Orange Country, Californië. Het slachtoffer is een toerist uit Wuhan en is in isolatie geplaatst in het ziekenhuis, meldt persbureau Reuters.

Ook in Europa is het virus geconstateerd. Frankrijk bevestigde vrijdagavond drie besmettingsgevallen. Eerder werden in onder andere Vietnam, Thailand, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Australië en Maleisië besmettingen gemeld.