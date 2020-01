Branierapper Donnie brengt liederlijke feestmuziek met absurdistische inslag

Mag het eigenlijk nog wel hiphop heten? Noem het liever hoempahop, want branierapper Donnie buigt het genre om tot liederlijke feestmuziek met een absurdistische inslag. Als protegé en navolger van De Jeugd van Tegenwoordig knoeit Donnie met taal in zelfverzonnen woorden als ‘planga’ (zonnebril) en de manier waarop hij zichzelf tot De Fenomeen en Maradonnie bestempelt.

Na hits als ‘Snelle Planga’ en ‘Barry Hayze’ staat Donnie Scloszkie (Zweedse vader, Nederlandse moeder) momenteel op de top van zijn roem met ‘Geen Centen Maar Spullen’ in duet met volkszanger Frans Bauer. In een uitverkocht Paradiso had Donnie slecht nieuws: zijn vriend Fransje kon niet komen en in een audioboodschap deelde Bauer mee dat hij „heel, heel erg verkouden” was.

Het paste bij het rookgordijn dat Donnie graag optrekt dat onmiddellijk daarna een kerngezonde Frans Bauer het podium op sprong, in rapperstenue met petje, bomberjack en een grote gouden ketting met de koosnaam ‘Stacksjouwer’ die Donnie voor hem verzon.

Paradiso-debuut Frans Bauer

Het dak ging eraf bij het fenomenale feestnummer ‘Geen Centen Maar Spullen’, dat de rap van Donnie niet nodig had om de sfeer naar het hoogtepunt te tillen. Frans Bauer had duidelijk plezier in zijn Paradisodebuut en maakte het Donnie moeilijk om de euforie vast te houden. Daarvoor had De Fenomeen nog nieuwe troeven in huis: een cameo van dartkoning Raymond van Barneveld en het ironisch jengelende synthesizerintro van ‘Wubbo Ockels’ dat duidelijk de signatuur van De Jeugd-producer Bas Bron prijsgaf.

Donnie is een verdienstelijk gangmaker die ook zonder de wapperende lange haren uit zijn clips (nu in een vlecht onder zijn petje) de sfeer erin hield met publieksfavorieten als ‘Hydrotering’ en ‘Domme Patta’ met gastrapper Joost. Het trucje van “iedereen moet zitten, en nu allemaal omhoog” uit ‘Pleinvrees’ werkt altijd voor een daverende climax. Frans Bauer was al lang weer op weg naar zijn volgende schnabbel.

Pop Donnie. Gehoord 25/1 Paradiso Amsterdam. Herhaling: zie maradonnie.com. ●●●●●