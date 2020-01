Antoinette de Jong revancheert zich met titel voor slechte seizoensstart

Voor de tweede keer in haar carrière heeft Antoinette de Jong het NK allround gewonnen. Zondag verzekerde de 24-jarige schaatsster zich in Thialf van de Nederlandse titel met een tweede plaats op de afsluitende 5.000 meter. Melissa Wijfje werd tweede in het eindklassement. Daardoor is ze, net als Ireen Wüst en De Jong, zeker van deelname aan het WK allround in Hamar eind februari.

De Jong revancheerde zich dit weekeinde voor haar grotendeels mislukte optreden bij de NK afstanden eind december, toen ze zich niet wist te plaatsen voor de EK en WK afstanden. „Ja, toen had ik een heel slecht gevoel”, erkende De Jong bij de NOS. „Nu huil ik tranen van blijdschap. Er is met deze Nederlandse titel een enorme ballast van mijn schouders gevallen. Mentaal ben ik weer sterk. Hier kan ik verder mee.”

Bij de mannen won Jan Blokhuijsen het NK allround, voor de derde keer in zijn loopbaan. De 30-jarige schaatser hield zich op de afsluitende 10.000 meter goed staande. Hij reed met 13.08,63 de tweede tijd, ruim voldoende voor de eindzege. Dat leverde Blokhuijsen een ticket op voor het WK allround, waaraan ook Patrick Roest en Sven Kramer (beiden sloegen het NK over) meedoen. De onttroonde titelhouder Douwe de Vries won zondag de 10.000 meter (13.05,65) en werd derde in het eindklassement, achter Marcel Bosker.

Kjeld Nuis maakt een ereronde na het winnen van het NK sprint. Foto Vincent Jannink/ANP

Eerste sprinttitel Nuis

Kjeld Nuis won in Heerenveen voor het eerst het NK sprint en mag naar het WK in Hamar volgende maand. De tweevoudig olympisch kampioen (1.000 en 1.500 meter) profiteerde zondag in Thialf van een valpartij van rivaal Ronald Mulder op de tweede 500 meter. Daarmee waren Mulders kansen op de Nederlandse titel en het laatste WK-ticket verkeken. Nuis won de afsluitende 1.000 meter en passeerde Lennart Velema in het eindklassement. Achter Velema werd Gijs Esders derde.

Nuis gaf na afloop bij de NOS toe dat hij geluk had gehad. „Maar ik stond niet te juichen toen Ronald Mulder viel. Hij was heel goed bezig. Ik ben heel blij dat ik hier met de Nederlandse vlag kan rondrijden. Vorige maand lag ik nog met griep op de bank. Ik zie deze titel als een opstap naar meer.” Nuis miste door zijn ziekte de NK afstanden en kon zich daardoor niet direct plaatsen voor de EK en WK afstanden. Voor dat laatste toernooi, half februari in Salt Lake City, kreeg hij twee aanwijsplekken.

Letitia de Jong

Bij de vrouwen was Letitia de Jong de beste sprinter. Zij won het NK sprint voor de tweede keer. De kampioene van 2018 deed dat in stijl door in Thialf drie van de vier afstanden te winnen. Alleen op de tweede 500 meter moest de 26-jarige schaatsster genoegen nemen met de tweede plek, achter Femke Kok.

Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1.000 meter, eindigde als tweede in het eindklassement. Daarmee verzekerde ze zich van een ticket voor het WK sprint. De Jong en Jutta Leerdam, die haar Nederlandse sprinttitel niet verdedigde dit weekeinde, waren al zeker van deelname aan het WK.

Voor sprinttalent Femke Kok (19), die een verdienstelijk NK reed en beslag legde op de derde plaats in het eindklassement, komt het WK dit seizoen nog te vroeg.