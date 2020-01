Amerikaanse ambassade Bagdad getroffen bij raketaanval

Bij een raketaanval op de zogenoemde Groene Zone in Bagdad is de Amerikaanse ambassade zondagavond getroffen door drie raketten. Dat melden bronnen binnen de Iraakse veiligheidsdiensten aan persbureau AFP. Over mogelijke slachtoffers was niet meteen iets bekend.

Rond het avondeten werden zeker vier raketten afgevuurd richting de Groene Zone. Drie daarvan troffen doel; onder meer een eetgelegenheid binnen het complex werd geraakt. Het is de afgelopen tijd vaker onrustig in de Groene Zone, maar het is voor het eerst dat het ambassadegebouw geraakt wordt.

Een invloedrijke sjiitische geestelijke had zijn gevolg zondag opgeroepen om bij de Amerikaanse ambassade te verzamelen, maar trok die oproep later weer in. Desondanks waren er zondag grote protesten in Irak. Demonstranten, die de politieke elite en de Amerikaanse aanwezigheid in het land zat zijn, werden in Bagdad met traangas en scherpe munitie door de politie uiteen gedreven toen zij sit-ins hielden en bruggen blokkeerden. Eén demonstrant kwam daarbij volgens persbureau Reuters om het leven; zeker honderd anderen in Bagdad en andere Iraakse steden raakten gewond.