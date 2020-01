Ajax verliest van Groningen, Willem II speelt gelijk

FC Groningen heeft de titelrace in de eredivisie spannender gemaakt. Het elftal van trainer Danny Buijs won zondag van Ajax met 2-1. In Tilburg speelde Willem II gelijk tegen PEC Zwolle. Het werd 0-0.

In Groningen maakte Kaj Sierhuis in de 17e minuut de eerste treffer. Ramon Lundqvist schoot in de 53e minuut raak via Ajax-verdediger Lisandro Martínez. Ajax ging beduidend beter spelen nadat Carel Eiting en Lassina Traoré waren ingevallen. Toch kwam de landskampioen niet verder meer dan een doelpunt van Donny van de Beek.

Zonder de geblesseerde Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en doelman André Onana zag koploper Ajax de voorsprong op nummer twee AZ slinken tot drie punten. Het is de derde keer dit seizoen dat Ajax verliest. Zondag speelt Ajax thuis tegen PSV. De club uit Eindhoven speelt later op de dag nog tegen FC Twente.

Willem II

PEC Zwolle, dat op de zestiende plaats staat, had met de debuterende Rico Strieder lange tijd het beste van het spel tegen Willem II. Pas na een uur spelen kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Willem II ging in de slotfase vol op jacht naar de winst, nadat de Zwolse verdediger Thomas Lam met rood van het veld was gestuurd omdat hij aan het shirt van de doorgebroken Ché Nunnely had getrokken. Het slotoffensief van Willem II bleef echter zonder doelpunt. PEC hield pas voor het eerst dit seizoen ‘de nul’. De Tilburgers hebben nu 37 punten, evenveel als Feyenoord dat vanwege een iets beter doelsaldo de derde plaats heeft overgenomen. (ANP)