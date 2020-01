Zeker elf doden door noodweer in Brazilië

Door aanhoudend noodweer in de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais in Brazilië zijn sinds donderdag zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP zaterdag. Nog eens zestien mensen worden vermist, aldus de Braziliaanse brandweer.

De Braziliaanse krant O Globo maakt melding van zeker veertien doden. De slachtoffers kwamen om het leven door aardverschuivingen of doordat zij bedolven raakten onder ingestorte gebouwen. De aardverschuivingen zijn het gevolg van hevige overstromingen en regen. Zeker 2.500 mensen zijn ontheemd geraakt door het noodweer. Veel wegen in de deelstaat zijn afgesloten en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid.

Het Braziliaanse meteorologisch instituut registreerde afgelopen week de zwaarste regenval in 24 uur in het gebied ooit, sinds het instituut 110 jaar geleden begon met meten. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend viel zo’n 172 millimeter regen in de stad Belo Horizonte. De regenval houdt naar verwachting dit weekend nog aan.