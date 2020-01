Oud-profvoetballer Rob Rensenbrink op 72-jarige leeftijd overleden

De oud-profvoetballer Rob Rensenbrink is vrijdag op 72-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oostzaan overleden. De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan een progressieve spierziekte.

Oud-voetballer Jan Mulder heeft het overlijden van Rensenbrink namens zijn familie naar buiten gebracht. Mulder omschreef de oud-international als een „hele grote speler”, meldt persbureau ANP.

Rensenbrink speelde in België onder meer voor Club Brugge en RSC Anderlecht, waar hij faam verwierf. Met Anderlecht won hij twee keer de Europacup II.

Met Oranje speelde Rensenbrink twee WK-finales, in 1974 en 1978. De aanvaller werd vooral herinnerd doordat hij in het laatstgenoemde jaar in de verloren finale tegen Argentinië in blessuretijd een bal op de paal schoot.