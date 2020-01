Ondernemingskamer berispt eigenaren van gehandicapteninstelling

De omstreden zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer hebben zich schuldig gemaakt aan wanbeleid bij DeSeizoenen, een zorginstelling voor gehandicapten. Dat heeft de Ondernemingskamer, de rechter voor conflicten in het bedrijfsleven, vrijdag besloten. Om verdere rust en onzekerheid bij het instituut te voorkomen en omdat het wanbeleid plaatsvond in een inmiddels afgesloten periode, treft de rechter geen voorlopige voorzieningen.

De Ondernemingskamer oordeelt dat bij DeSeizoenen, waarvan Winter en De Boer voor een groot deel eigenaar zijn, in de periode 2011 tot 2014 sprake is geweest van gebrekkig toezicht en een „ernstig gebrek aan zorgvuldigheid”. Ook hadden de twee tegenstrijdige belangen. Bij het verwerven van het vastgoed van DeSeizoenen en het vaststellen van de huur hadden De Boer en Winter belangen als huurder en verhuurder.

Volgens de rechter zijn inmiddels stappen genomen om de situatie bij de zorginstelling te verbeteren. Bestuurders en commissarissen met dubbele petten zijn afgetreden en er zijn plannen om een omstreden lening af te lossen.

Vaker in opspraak

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde in oktober al na onderzoek dat DeSeizoenen de gedragscode in de zorg schond vanwege de dubbelrollen van de bestuurders. De Boer en Winter waren ook eigenaar van het MC Slotervaart toen dat failliet ging in 2018. Winter is vaker in opspraak gekomen door de dubbele petten die hij draagt als vastgoedondernemer en opknapper van noodlijdende zorginstellingen.

DeSeizoenen is een antroposofische zorginstelling met zes vestigingen en 440 bewoners.

