Kiki Bertens voor eerst naar achtste finales Australian Open

Tennisster Kiki Bertens heeft zaterdag voor het eerst de achtste finales van de Australian Open bereikt. De nummer tien op de wereldranglijst won in twee sets van Zarina Dijas uit Kazachstan, de mondiale nummer 73: 6-2 en 7-6 (3). Het is pas de vierde keer dat de 28-jarige Bertens zich op een grandslamtoernooi plaatst voor de laatste zestien.

In de tweede ronde begon Bertens nog wisselvallig, nu sleepte ze de eerste set in een half uur overtuigend binnen. De als negende geplaatste Nederlandse begon sterk aan de wedstrijd in de Margaret Court Arena door Dijas direct te breken. Zelf gaf Bertens geen enkel breakpoint weg en bij een voorsprong van 3-1 brak ze de Kazachse voor de tweede keer.

Bertens had in de tweede set, die meer dan een uur duurde, moeite met Dijas. De Kazachse bood veel beter partij en benutte bij een voorsprong van 3-2 direct haar eerste breakpoint, waarna Bertens haar racket zichtbaar gefrustreerd tegen de grond stuiterde. Ze wist Dijas direct terug te breaken en de set in de tiebreak naar zich toe te trekken.

Achtste finale

Bertens neemt het maandag in de achtste finales op tegen tegen Garbine Muguruza. De Spaanse nummer 32 op de wereldranglijst won in twee sets overtuigend van de als vijfde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina: 6-1, 6-2. De winnaar speelt in de kwartfinales tegen de Duitse Angelique Kerber of Anastasia Pavljoetsjenkova uit Rusland.

Pavljoetsjenkova schakelde zaterdag de als nummer twee geplaatste Karolina Pliskova uit. Ze won met 7-6 (4), 7-6 (3) van de Tsjechische, die vorig jaar nog halvefinalist was in Melbourne. Ook voor Belinda Bencic, nummer zes op de plaatsingslijst, zit de Australian Open er al op. De Zwitserse was kansloos tegen de Anett Kontaveit uit Estland: 0-6, 1-6. Vrijdag werden titelverdedigster Naomi Osaka en Serena Williams al uitgeschakeld.