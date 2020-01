Hoekige krab komt buurten

In augustus 2016 liet hij zich voor het eerst op het Amelandse strand zien: de hoekige krab. Sindsdien is de soort al tientallen keren waargenomen op Ameland én op Terschelling. Als warmteminnende soort lijkt hij zich in de opwarmende Waddenzee steeds beter thuis te voelen, berichtte de website Nature Today vorige week. En hij breidt zijn areaal zelfs nog noordelijker uit: ook in Zweden zijn al hoekige krabben gevonden in de magen van kabeljauwen.

De hoekige krab heet ook ‘modderrenner’ vanwege zijn snelle zijwaartse loopje. Hij leeft in holletjes in stevige zanderige of kleiige bodem, vaak samen met andere soorten (zoals Noorse kreeftjes). Zijn ogen staan in tegenstelling tot die van andere Nederlandse krabbensoorten op lange, inklapbare steeltjes.

Naam: hoekige krab Wetenschappelijke naam: Goneplax rhomboides Leefplek: Ameland en Terschelling, verder in noordoostelijke Atlantische Oceaan en Middellandse Zee Uiterlijk: trapeziumvormig schild, geel met paarse poten, scharen zwarte punt Grootte: mannetjes 3,5 cm, vrouwtjes 2 cm, poten mannetje 3x zo lang als schild Opvallend: de antennes en poten van de krab zijn begroeid met mosdiertjes

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020