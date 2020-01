Generaal El Salvador: leger verantwoordelijk voor massamoord in 1981

Na bijna veertig jaar heeft een Salvadoraanse generaal voor het eerst toegegeven dat het leger van El Salvador verantwoordelijk is voor de massamoord op meer dan duizend burgers. De gepensioneerde Juan Rafael Bustillo (84), voormalig commandant van de luchtmacht, deed zijn uitspraak vrijdag in de rechtbank, melden internationale persbureaus. Bij de aanval in het dorpje El Mozote in 1981 kwamen vooral vrouwen en kinderen om het leven.

Volgens de Verenigde Naties was het leger op zoek naar guerillastrijders en martelden en vermoorden zij ongewapende en onschuldige burgers. Bustillo vertelde de rechter dat hij zelf onschuldig is. De in 1984 overleden kolonel Domingo Monterrosa, baas van het bataljon dat door El Mozote trok, gaf volgens Bustillo in „een moment van dwaasheid” opdracht voor de aanval.

75.000 doden

De massamoord was een van de meest omvangrijke in de Salvadoraanse burgeroorlog die van 1980 tot 1992 duurde. Bij de strijd tussen linkse rebellen en het door de Verenigde Staten gesteunde leger vielen naar schatting zeker 75.000 doden. Het Salvadoraanse leger heeft altijd ontkend schuldig te zijn aan het bloedbad in El Mozote.

De rechtbank beval de zaak, waarin zestien mensen terechtstaan, vier jaar geleden te heropenen. De Verenigde Naties uitten in een rapport uit 1993 kritiek op de president van het Salvadoraanse Hooggerechtshof Gutierrez Castro vanwege onder meer het blokkeren van een onderzoek naar de massaslachting in El Mozote.