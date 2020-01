Dodental coronavirus in China stijgt tot 41; zeker 1.300 infecties

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot 41. Het aantal besmettingen in China is gegroeid tot 1,287. Dat heeft de Chinese Nationale Gezondheidsraad zaterdag verklaard, meldt Reuters.

Wereldwijd is van meer dan 1.300 mensen inmiddels bekend dat ze zijn besmet met het virus, dat in toenemende mate een internationale epidemie dreigt te veroorzaken.

Het dodental in China is gestegen van 26 op vrijdag. De nieuwe sterfgevallen vonden, evenals de meeste eerdere, plaats in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak. Het virus is vermoedelijk afkomstig een markt waar illegaal in wilde dieren werd gehandeld.

Wuhan, een miljoenenstad in de provincie Hubei, is zo goed als afgesloten van de buitenwereld, in een poging van de Chinese autoriteiten om de verspreiding van het virus te stoppen. De autoriteiten hebben ook meer dan tien steden in de omgeving van Wuhan afgesloten.

Buiten China is het virus inmiddels vastgesteld in Vietnam, Thailand, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Nepal, Singapore, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ook Australië heeft zaterdag bevestigd dat er een geval is geconstateerd: een Chinese staatsburger die in Wuhan is geweest, ligt in een ziekenhuis in Melbourne.

Franse patiënt was toch niet in Nederland

Frankrijk meldde vrijdag drie besmettingen, voor zover bekend de eerste drie gevallen in Europa. Een van die twee patiënten, die onlangs in Wuhan is geweest, is in tegenstelling tot eerdere berichten niet in Nederland geweest, meldt het ANP. Een medische hulpdienst in Bordeaux en Franse media hadden ten onrechte gemeld dat de 48-jarige patiënt via Nederland was gereisd.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft donderdag verklaard dat het nieuwe coronavirus heeft geleid tot „een noodsituatie in China”. Maar de WHO spreekt nog niet van een wereldwijde noodsituatie.

Isolatie Wuhan eist tol

De isolatie van Wuhan eist ondertussen een tol van de stad van 11 miljoen inwoners. Bijna alle vluchten zijn geannuleerd, en belangrijke toegangswegen zijn geblokkeerd. Medicijnen beginnen op te raken, en ziekenhuizen worden overspoeld door bezorgde patiënten. De stad is bezig om een ziekenhuis met duizend bedden op te zetten, dat moet maandag klaar zijn.

Volgens de gezondheidsautoriteiten van Hubei ontvangen 658 patiënten medische zorg wegens het virus. Van hen zijn 57 mensen in kritieke toestand.

Het virus kan worden overgedragen tussen personen. Symptomen van de longziekte die het kan veroorzaken zijn hoesten, koorts en moeite met ademhalen.