Chinese president Xi noemt uitbraak coronavirus ‘zeer ernstige situatie’

De uitbraak van het nieuwe coronavirus is een „zeer ernstige situatie”. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping zaterdag gezegd na een spoedberaad, meldt persbureau Reuters. Voor zover bekend zijn ongeveer 1.300 mensen wereldwijd besmet en een internationale epidemie dreigt.

De president waarschuwde dat het virus zich zeer snel verspreidt. De Chinese autoriteiten maakten daarom bekend dat alle groepsreizen voor toeristen naar China vanaf maandag worden opgeschort. 41 mensen zijn in China tot nu toe om het leven gekomen als gevolg van een besmetting.

Virusnoodtoestand

In Hong Kong werd zaterdag een „virusnoodtoestand” uitgeroepen, veel nieuwjaarsvieringen in de stad gaan vanwege het virus niet door. Het vlieg- en treinverkeer van Hong Kong naar Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, is stilgelegd.

Ook buiten China zijn inmiddels de eerste besmettingen vastgesteld. In Frankrijk raakten drie mensen besmet, die recent Wuhan hadden bezocht. Zaterdag werd bekend dat de drie geen klachten hadden toen zij naar Frankrijk afreisden. Twee patiënten, een Chinees echtpaar, zijn opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Het derde slachtoffer is een 48-jarige Chinese man, hij wordt in een ziekenhuis in Bordeaux behandeld. Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid zijn verder geen andere besmettingen bekend.

Ook in Australië en Maleisië zijn bij acht mensen besmettingen geconstateerd.