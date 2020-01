Uitgelaten fietst een groepje brugklassers van het schoolplein, recht in de armen van een tweetal politieagenten. De meeste kinderen weten op tijd hun smartphones weg te stoppen, maar een jochie is zo druk aan het bellen, dat hij ze niet in de gaten heeft. Hij wordt staande gehouden door de agenten. Geschrokken luistert hij naar de reprimande, bedeesd geeft hij antwoord op hun vragen. Je zou haast medelijden krijgen. Ze besluiten geen proces-verbaal op te maken. Het mannetje glimlacht opgelucht en vol beloftes propt hij zijn telefoon diep in zijn zak. Bij het afscheid komt de branieschopper in hem boven. Hij stapt op zijn fiets, zwaait nog even naar de agenten en roept: „We bellen!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020